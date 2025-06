Cuidados de la piel: lo que debes saber para mantenerla sana y radiante de la mano de Mamen Molina y la Dra. Zaida Pellicer de Clínica Plusderma

EXTRA Viernes, 27 de junio 2025, 10:43 Compartir

La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera protectora frente a agresiones externas como el sol, la contaminación, el clima y los microorganismos. Cuidarla adecuadamente no solo mejora su aspecto, sino que también previene el envejecimiento prematuro y diversas afecciones dermatológicas.

Hablamos con dos reconocidas profesionales del sector en la Comunidad Valenciana

Mamen Molina: inspirada por la piel, transformando vidas

Pasión, ciencia y compromiso en cada tratamiento

Soy Mamen Molina, experta en cuidado biomimético de la piel. No sigo modas ni fórmulas genéricas: diseño cada tratamiento desde lo que tu piel realmente necesita. Uso ciencia, precisión y activos biomiméticos —no extractos vegetales— para lograr firmeza, luminosidad y longevidad. Tu piel no se adapta al tratamiento, el tratamiento se adapta a ti.

Un viaje de descubrimiento personal y profesional

Mi pasión no nació de un solo momento, sino de un proceso gradual en el que descubrí la necesidad de un cuidado de la piel saludable, sostenible y basado en la comprensión de la raíz de cada problema. Así aprendí a «descifrar» la piel, un órgano vivo y dinámico que refleja tanto nuestra salud física como emocional.

¿Qué hace diferente a Mamen Molina?

En Valencia, mi centro ofrece algo más que tratamientos estéticos: ofrecemos experiencias transformadoras. No vendo productos, diseño planes personalizados tras un análisis exhaustivo, donde la escucha activa es clave. No me dejo llevar por modas pasajeras; mi trabajo se basa en estudios científicos rigurosos y tecnologías avanzadas con resultados comprobados.

Mi filosofía es simple: trato a mis clientes como me gustaría ser tratada. Un servicio cercano, profesional y con resultados tangibles que generan confianza y satisfacción.

«Lo esencial es invisible a los ojos»

Este lema refleja mi visión de la piel como un reflejo de historias y emociones. Trato más allá de lo visible, considerando factores internos y emocionales que impactan en su salud. La piel no es un ente aislado; está conectada con nuestra psique. Por eso, el cuidado consciente no solo mejora la apariencia, sino que también aporta bienestar emocional.

El Método Biomimético: ciencia que respeta la naturaleza

Mi método se basa en la biomimética, una técnica de alta tecnología que replica en el laboratorio las estructuras naturales de una piel sana y joven. Esto permite que los productos penetren de manera efectiva, sean reconocidos por la piel y optimicen sus procesos regenerativos sin causar reacciones adversas.

Este enfoque respeta la biología de la piel, mejorando su capacidad de autorregeneración y ofreciendo resultados duraderos y visibles.

Importancia del diagnóstico personalizado

Todo tratamiento comienza con un análisis detallado de la piel mediante dispositivos especializados que permiten observar más allá de lo superficial. Este diagnóstico no solo orienta el tratamiento inicial, sino que también nos ayuda a ajustar el protocolo según la evolución de la piel, garantizando resultados óptimos.

Rompiendo mitos: la piel necesita ciencia, no magia

En un mundo lleno de información errónea, es vital confiar en profesionales cualificados. La piel es un órgano complejo, y su cuidado efectivo solo se logra con conocimiento profundo, experiencia y pasión. No existe un único ingrediente milagroso; el secreto está en entender la piel de forma integral.

¿Listo para transformar tu piel?

Te invito a descubrir un nuevo estándar en el cuidado de la piel. En Mamen Molina, no solo cuidamos tu piel; potenciamos su máximo esplendor desde el respeto, la ciencia y la personalización. Reserva tu diagnóstico y comienza un viaje hacia una piel más sana, radiante y feliz.

Doctora Zaida Pellicer, de Clínica Plusderma

Doctora Zaida Pellicer

Hablamos también con la doctora Zaira Pellicer de Clínica Plusderma: «Revisar y cuidar la piel es esencial para evitar problemas como el cáncer cutáneo'«

La Dermatología va mucho más allá de lo estético. Es una especialidad médica que permite diagnosticar y tratar cientos de enfermedades cutáneas, muchas de ellas con origen en desequilibrios internos del organismo. Desde infecciones hasta patologías autoinmunes, pasando por el cáncer de piel, los dermatólogos desempeñan un papel clave en la detección precoz de afecciones que, en muchos casos, pueden poner en riesgo la vida del paciente. La piel, el órgano más extenso del cuerpo humano, actúa como un reflejo visible de nuestro estado de salud general y cuidarla con conocimiento médico es esencial para prevenir, tratar y mejorar múltiples dolencias.

En este contexto, la doctora Zaira, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, desarrolla su labor en la Clínica Dermatológica Plusderma, combinando ciencia, sensibilidad clínica y vocación. Con formación en dermatología clínica, oncológica y estética, Zaira atiende a pacientes de todas las edades, abordando desde patologías comunes como el acné o la psoriasis hasta casos complejos de cáncer cutáneo. Y ella es quien mejor nos puede poner al día sobre la medicina dermatológica y los posibles avances del futuro en esta materia.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Soy Zaira, médico y dermatóloga. Elegí ser médico porque me gustaban las ciencias, el cuerpo humano, estudiar, poder ayudar y, sin duda, el trato con la gente. Luego elegí Dermatología, por mi contacto con esta especialidad en mi adolescencia y por ser una especialidad agradecida, amplia y variada, en la que cada día y cada paciente es diferente del anterior. Me gusta ir más allá de la piel, pues sentirse bien por fuera implica sentirse mejor por dentro. Además, es muy interesante que nuestro cuerpo sea capaz de manifestar muchas enfermedades internas a través de la piel.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia, especialista en Dermatología médico-quirúrgica y venereología, formándome durante cuatro años en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, y ampliando conocimientos en cirugía dermatológica, dermatología oncológica (Máster en Dermatología Oncológica por la Universidad de Valencia) y dermatología estética (Máster Internacional en Dermatología Estética por la Universidad de Alcalá de Henares).

En los últimos años, he compaginado la actividad privada (Clínica Dermatológica Plusderma) con la sanidad pública (Hospital de La Ribera, Alzira), realizando tanto dermatología general como dermatología estética y capilar.

-¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece?

En la Clínica Dermatológica Plusderma atendemos cualquier problema cutáneo (infecciones cutáneas, tumores cutáneos, lunares, verrugas, fibromas, psoriasis, problemas de pelo y uñas...) tanto en niños como adultos; además de servicios de medicina estética (toxina botulínica, hialurónico, inductores de colágeno, tratamientos láser, plasma rico en plaquetas, mesoterapia...), enfocados a mejorar la calidad de la piel, sin excesos, muy demandados actualmente.

-Háblenos de cómo ha evolucionado la Dermatología en los últimos años, ¿Realmente podemos decir que hay tratamientos para todo tipo de problema dermatológicos?

-Ha evolucionado en todos los aspectos, tanto a nivel terapéutico, como en la demanda de consulta, así como el perfil de paciente y motivo de las consultas. Las opciones de tratamiento también han aumentado y cambiado, llegando a modificar incluso la evolución de enfermedades como la psoriasis.

La dermatología es una de las especialidades más demandadas por la población, pues existe una mayor concienciación de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer cutáneo. Así como la relación de este con la exposición solar, la influencia del estrés en la aparición o empeoramiento de enfermedades autoinmunes cutáneas y la demanda creciente por mejorar el aspecto y calidad de la piel.

Y con el aumento de la demanda, aumentan las opciones de tratamiento, hasta poder decir que existe tratamiento para casi la totalidad de problemas dermatológicos.

-¿Qué avances podemos señalar hoy en día en Dermatología? ¿Cuál es el futuro de la dermatología a nivel de tratamientos?

-Los avances más importantes se han dado, sobre todo, en el ámbito de la dermatología estética con la incorporación de aparatología (luz pulsada, láseres, radiofrecuencia, ultrasonidos...) con el objetivo mejorar la calidad de la piel. Y, en el ámbito de la dermatología clínica, destacan los tratamientos biológicos e inmunoterapia que cambian el curso de muchas enfermedades dermatológicas crónicas (psoriasis, dermatitis atópica...) e incluso el cáncer cutáneo, melanoma y no melanoma.

-¿Quiere destacar algún otro dato de interés?

-Me gustaría destacar la importancia de la prevención del cáncer cutáneo (melanoma y no melanoma), sobre todo en la infancia, con el uso de protectores solares y otras medidas como el uso de ropa con FPU (factor de protección ultravioleta), gafas de sol y evitar las horas centrales del día. Así como, la necesidad de una revisión periódica de la piel por un dermatólogo (normalmente anual), que permite un diagnóstico temprano de cualquier anomalía.