El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón acoge la presentación de la jugadora María Araujo del Valencia Basket

El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón ha sido el escenario elegido para la presentación de la nueva pívot del Valencia Basket, María Araujo. La jugadora internacional con España cuenta con una sólida trayectoria tanto en competiciones nacionales como internacionales y se incorpora al equipo taronja como uno de los grandes refuerzos de la temporada.

El Hospital Quirónsalud Valencia ejerce, desde hace dos temporadas, como Servicio Médico Oficial del Valencia Basket, poniendo a disposición del club una infraestructura técnica de última generación y un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios de referencia en la ciudad. Más recientemente, el centro ha ampliado su compromiso con el deporte de élite al convertirse también en Servicio Médico Oficial del equipo de rugby Huesitos La Vila.

Esta doble vinculación refuerza la apuesta de Quirónsalud por la promoción de la salud, el rendimiento deportivo y el bienestar de los atletas de la Comunitat Valenciana.

Además de velar por la salud de la primera plantilla masculina y femenina del Valencia Basket, Quirónsalud Valencia es desde hace cuatro temporadas el responsable del servicio de Enfermería de L'Alqueria del Basket, donde ofrece asistencia sanitaria a más de 500 jugadores y entrenadores. Asimismo, impulsa la Liga Senior Quirónsalud, la competición amateur que lleva su nombre y que contribuye a consolidar a L'Alqueria como la gran casa del baloncesto europeo de formación.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Asimismo, actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.

