La bebida brasileña que mejora la concentración y sustituye el café de la mañana

Las infusiones hidratan, reconfortan y son fuente natural de salud. Las que más conocemos son la manzanilla, el poleo, el rooibos, el té verde, el té negro, etc. Dependiendo de las plantas utilizadas, la toma de infusiones puede ayudar a mejorar los procesos digestivos, reducir las inflamaciones, relajarnos, o fortalecer nuestras defensas. Muchas, al no tener cafeína, son ideales para todas las edades y en cualquier momento del día, porque no activan excesivamente.

Pero lo cierto es que la bebida campeona en los desayunos españoles es el café que, aunque tiene beneficios para la salud, es frecuente que se consuma demasiado, con edulcorantes, y que nos dé un pico de energía, pero con un rápido bajón posterior que nos empuja a consumirlo más y más. Por eso, siempre es enriquecedor conocer alternativas. Por ejemplo, una que destaca por su fuerte vínculo con la identidad cultural brasileña es la infusión tradicional de chimarrão, que aumenta la energía y la motivación.

El mate del sur de Brasil

El chimarrão forma parte del ritual de millones de brasileños. Se prepara con hojas secas y molidas de yerba mate (Ilex paraguariensis), igual que el mate tradicional que se consume ampliamente en Argentina y otros países de América Latina. No obstante, se distingue de este porque tiene una molienda más fina, un color verde más intenso, y un sabor más suave. Se ingiere caliente, en un recipiente llamado cuia, a través de una pajita metálica con filtro.

A diferencia del chimarrão brasileño, el mate argentino tiene una molienda más gruesa, un color verde oliva más seco, y un sabor más amargo e intenso y es más energético que el mate rioplatense.

Propiedades del chimarrão

1 Es un estimulante suave

Como se ha mencionado anteriormente, el chimarrão contiene un estimulante natural, la mateína, que mejora nuestra capacidad de concentración pero provoca menos nerviosismo que el café. Aún así, también es recomendable que no se supere la consumición de un litro por día, dado que la mateína, en realidad, es solo el nombre popular con el que se llama a la cafeína, pero en menor proporción y con efectos más suaves.

2 Previene el envejecimiento de las células

El chimarrão tiene antioxidantes que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento celular. También aporta vitaminas y minerales: especialmente del grupo B, magnesio, potasio y hierro.

3 Depura nuestro organismo

La sensación de bienestar general que se deriva de la infusión de chimarrão es por su poder digestivo y depurativo. Reduce la retención de líquidos, desinflama y purifica nuestro organismo.

4 Regula el colesterol y los picos de glucosa

Puede contribuir a mantener niveles sanos de colesterol LDL y glucosa. Su efecto saciante también hace que no tengamos después tantos caprichos azucarados.

5 Fortalece las defensas

Gracias a compuestos bioactivos como polifenoles, contribuye a reforzar el sistema inmunológico.

Cómo preparar un buen chimarrão

Preparar chimarrão requiere cuidado y práctica, pero aprender a hacerlo es sencillo: primero hay que llenar dos tercios de la cuia con yerba mate. Después, hay que tapar la boca de la cuia con la mano, inclinarla, y agitar suavemente para colocar la yerba en ángulo. A continuación, se vierte agua tibia en el hueco que queda en la parte baja. La bombilla se introduce de manera firme en ese hueco. Por último, se añade agua caliente (75–85°C, no más, para no quemar la hierba) en pequeñas cantidades, ¡y ya tenemos la infusión lista!

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.

