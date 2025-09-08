Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nubarrones sobre la playa de la Malvarrosa, en Valencia, un mes de septiembre. Efe

¿Hay riesgo de danas tras un verano tan extremadamente cálido?

Las altas temperaturas siguen caldeando el Mediterráneo, un factor de peso para la gota fría pero no determinante. «Tenemos la base, pero no sabemos si habrá lluvias torrenciales», dicen los expertos

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:02

El verano meteorológico que acabamos de dejar atrás ha sido, junto al de 2022, el más cálido desde al menos 1961. Entre el 3 y ... el 18 de agosto, coincidiendo con la ola de calor, las temperaturas llegaron a estar hasta 6ºC por encima de lo normal. Ese ambiente extremadamente cálido ha contribuido a caldear el Mediterráneo, concretamente la zona comprendida entre Alicante, Gerona y Mallorca (el Mar Balear), un factor preocupante que puede favorecer las lluvias torrenciales este otoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Hay riesgo de danas tras un verano tan extremadamente cálido?

¿Hay riesgo de danas tras un verano tan extremadamente cálido?