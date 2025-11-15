Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente OT 2025 desata la fiebre fan en Valencia: medio kilómetro de cola para ver a los concursantes
Reyes Mate, en la Residencia de Estudiantes, donde tuvo lugar la entrevista. Virginia Carrasco

Reyes Mate | Filósofo

«No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»

La entrevista ·

«Los Estados se han construido sobre las víctimas», advierte el filósofo que más ha estudiado la memoria y el olvido

César Coca

César Coca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Reyes Mate (Pedrajas de San Esteban, Valladolidad, 1942) es Doctor en Filosofía por las universidades de Münster y Autónoma de Madrid y profesor en el ... Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad que impulsó y de la que fue director entre 1990 y 1998. Promotor de distintos grupos de trabajo formados por investigadores de diferentes países, su trabajo se ha centrado en la memoria de las víctimas y el significado político y moral de la barbarie. Es Premio Nacional de Ensayo por 'La herencia del olvido'. Y de las víctimas, la memoria y la libertad habla en esta entrevista, que comienza con una sesión de fotos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en concreto en el banco conocido como 'de Unamuno', porque el pensador vasco fue retratado allí mismo en 1932. «Unamuno es el ejemplo del intelectual que puede equivocarse, pero es libre», asegura. Justo lo que hoy echa en falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  4. 4 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  5. 5 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  6. 6 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  7. 7

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  9. 9

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  10. 10

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»

«No resolveremos el problema de la inmigración pensando en nuestros intereses»