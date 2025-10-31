Récord Guinness: la mayor colección de móviles se encuentra en Barcelona Wences Palau Fernández es el mayor coleccionista con más de 3.600 teléfonos en su casa. Todo comenzó con un Nokia en 1999

José Antonio Guerrero Madrid Viernes, 31 de octubre 2025, 00:36 Comenta Compartir

El libro Guinness de los récords ha abierto un hueco en sus páginas para el catalán Wences Palau Fernández, que posee nada menos que 3.615 teléfonos móviles, todos ellos verificados, en su casa de Barcelona. Su primera pieza fue un Nokia 3210 recibido en 1999, pero no se animó a iniciar su impresionante colección hasta 2008. Toda una 'llamada' de atención, pues desde entonces no ha dejado de sumar nuevos aparatos a sus vitrinas hasta alcanzar el número que lo convierte en el mayor coleccionista de celulares del mundo.

Wences es uno de los españoles que figuran en la nueva edición del libro Guinness -ya a la venta-, que en total reúne 38 récords con sello nacional, reafirmando a España como un país de hazañas extraordinarias en ámbitos tan diversos como el deporte, la tecnología, la cultura, la televisión, el entretenimiento, las construcciones o las habilidades más insólitas.

La edición 2026 vuelve a reunir los récords más alucinantes batidos durante 2024 y parte de 2025 a lo largo y ancho del planeta. Incluye 2.897 nuevos logros, entre ellos doce con marca hispana. Destaca un nombre muy conocido, el de Ibai Llanos, que protagonizó la retransmisión más vista de Twitch. El 'streamer' hizo historia con 'La Velada del Año 4', celebrada el 13 de julio de 2024 en el Bernabéu con 3.846.256 espectadores simultáneos, batiendo el récord mundial por tercer año consecutivo.

Otros nombres propios son el de Jordi Sala, el prodigio del BMX que con solo 12 años consiguió el récord de más saltos sobre vehículos haciendo el caballito en bicicleta en un minuto, al superar 27 coches; el de Álvaro Martín Mendieta, el rey de los cordones, que se consagró al atar tres pares de cordones de zapato en forma de lazo en apenas 9 segundos, o el del escritor Eloy Moreno, que consiguió el récord de más libros firmados en 12 horas (la mayoría correspondían a sus exitosas novelas 'Invisible' y 'Redes'), con un total de 11.088 ejemplares rubricados el 8 de febrero de 2025 en la plaza de Callao, de Madrid.

Jesús Vázquez y Nadal

Además, el presentador Jesús Vázquez alcanzó el récord mundial de más programas de televisión presentados en español, con un total de 46 formatos distintos desde 1990. También figura con letras de oro en la publicación Rafa Nadal, que cerró en 2024 su etapa profesional como el jugador con más títulos individuales de Roland Garros (14), un récord histórico que lo consagra como el eterno rey de la tierra batida.

A esos ilustres nombres se unen otros más desconocidos como el de la oscense María José Fuster, que rompió el cascarón del Guinness con la colección más grande de hueveras del mundo: 15.485 piezas diferentes. Su original afición, iniciada hace más de medio siglo, incluye modelos de porcelana, madera, plata e incluso diseños impresos en 3D. Manda huevos, que diría Federico Trillo.