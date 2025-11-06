Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los emperadores Carlos y Zita de Austria

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Entre ellas se encuentra el Diamante Florentino, el cuarto mayor del mundo, con un peso de 137 kilates

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:51

Nunca estuvieron desaparecidas, aunque durante décadas se las consideró perdidas y nadie parecía saber de su paradero. Las joyas familiares de la casa imperial austro- ... húngara de los Habsburgo, entre ellas el preciado Diamante Florentino de 137,27 kilates, acaban de reaparecer después de más de un siglo ocultas para la opinión pública.

