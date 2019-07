El chico de 'pim, pam, toma Lacasitos' reaparece diez años después: «Nos pusimos como atunes y me vine arriba» Ares, durante su reaparición en una campaña publicitaria. / LP Un arrepentido Ares vuelve a aparecer en pantalla tras su vídeo viral, con una campaña a favor de la conducción responsable LAS PROVINCIAS Miércoles, 3 julio 2019, 13:12

El vídeo fue la sensación del momento y sus frases más míticas permanecen en el legado de la cultura popular española. Ares, el chico del 'pim, pam, toma Lacasitos' ha vuelto a reaparecer en pantalla diez años después de su gran puesta en escena durante una emisión de 'Callejeros' sobre controles de alcoholemia de la Guardia Civil. La parte del programa en la que aparecía el joven tras una noche de 'juerga' no tardó en volverse viral, algo de lo que ahora se arrepiente, según ha expresado durante su participación en una campaña publicitaria a favor de la conducción responsable.

«Hacerse famoso por ir borracho o por hacer tonterías, la verdad es que no es muy agradable», ha reconocido en una entrevista con la empresaria Cristina Ureta para la publicidad ideada por Michelín. En la conversación, el joven confiesa la realidad detrás de aquel inolvidable comportamiento: «Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, con un par de colegas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y ya nada. Me puse a hacer el 'payasete' por ahí», detalló Ares. Una década después, se muestra cambiado y arrepentido de su aportación televisiva: «Ese no soy yo -asegura-. Era muy joven y descerebrado», aclara el entrevistado.

Ares también aprovechó para destacar la paciencia del guardia civil que aparecía en el vídeo: «Se había ganado una buena paella», reconoce el protagonista. El joven asegura que ha cambiado y se considera un «buen conductor», porque cuando sube al coche se pone el cinturón «y todo», algo que antes «ni siquiera pensaba». Además, asegura que también ha sustituído la presencia de «cubatas» en su coche por «botellas de agua»: «Ya no he vuelto a cometer infracciones por alcoholemia ni tonterías de esas», remarca el conductor.

El joven se sirve de su 'fama' para dar un consejo a otros conductores: «No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que hay en la vía», recomienda. Ares también confiesa durante la entrevista que el comportamiento que vimos en el programa no fue su peor versión, y que su familia ni siquiera se sorprendió. Al parecer, a la madre del conductor le resultó «indiferente» esa «trastada» porque había sido «una más, hubo muchas peores que esa», explica el chico.

Ares tiene claro que el vídeo se hizo viral «más que nada por tres frases: 'Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley», 'pim, pam, toma Lacasitos' y cuatro tonterías más», asegura. Eso sí, el conductor también reconoce que «ganó dinero» con el percance, pero que eso es algo que «viene y va»: «Realmente si volviera atrás, no lo haría», reconoce en la entrevista.