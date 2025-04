¿Hay quiniela para suceder al Papa?: un filipino, un africano y hasta un español, entre los 9 cardenales favoritos

Reuters Lunes, 21 de abril 2025, 13:32 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Predecir quién será el próximo papa es arriesgado. Un antiguo refrán italiano advierte contra depositar la fe, o el dinero, en cualquier supuesto favorito antes del cónclave , la reunión a puerta cerrada de cardenales que elige al pontífice. Advierte: «Quien entra en un cónclave como papa, sale como cardenal». Pero aquí hay algunos cardenales que se mencionan como «papabili» para suceder al papa Francisco, cuyo fallecimiento a los 88 años fue anunciado por el Vaticano el lunes.

Este es el listado, en orden alfabético, de algunos de los candidatos. En el Colegio Cardenalicio están representados los 5 Continentes, con 65 países, 47 de los cuales cuentan con Cardenales electores. En total hay 199 cardenales, pero solo 106 son electores, ya que 93 tienen más de 80 años. De los electores, hay 55 de Europa, 14 de América del Norte, 14 de América Latina, 11 de África, 11 de Asia y 1 de Oceanía.

1. Arzobispo de Marsella, francés, 66 años Jean-Marc Aveline

Según la prensa francesa, en algunos círculos católicos franceses se le conoce como Juan XXIV, en un guiño a su parecido con el Papa Juan XXIII, el Papa reformista de cara redonda de principios de los años 1960.

El Papa Francisco bromeó una vez diciendo que su sucesor podría tomar el nombre de Juan XXIV.

Aveline es conocido por su carácter campechano y relajado, su facilidad para hacer bromas y su proximidad ideológica con Francisco, especialmente en materia de inmigración y las relaciones con el mundo musulmán. También es un intelectual serio, doctor en teología y licenciado en filosofía.

Nació en Argelia en el seno de una familia de inmigrantes españoles que se trasladaron a Francia tras la independencia argelina y ha vivido la mayor parte de su vida en Marsella, un puerto que ha sido un cruce de culturas y religiones durante siglos. Con el papa Francisco, Aveline ha progresado enormemente en su carrera, convirtiéndose en obispo en 2013, arzobispo en 2019 y cardenal tres años después. Su prestigio cobró impulso en septiembre de 2023 cuando organizó una conferencia internacional de la Iglesia sobre cuestiones mediterráneas, en la que el papa Francisco fue el invitado estrella.

Si consiguiera el máximo cargo, Aveline se convertiría en el primer papa francés desde el siglo XIV, un período turbulento en el que el papado se trasladó a Aviñón.

También sería el papa más joven desde Juan Pablo II. Entiende italiano, pero no lo habla, lo cual podría ser una desventaja importante para un cargo que también conlleva el título de Obispo de Roma y requiere un profundo conocimiento de las intrigas y los juegos de poder romanos.

2 Arzobispo de Esztergom-Budapest, húngaro, 72 años Peter Erdö

Si Erdo es elegido, inevitablemente será visto como un candidato de compromiso: alguien del campo conservador que, no obstante, ha construido puentes con el mundo progresista de Francisco.

Erdö ya era considerado un contendiente papal en el último cónclave en 2013 gracias a sus amplios contactos con la Iglesia en Europa y África, así como al hecho de que era visto como un pionero de la campaña de Nueva Evangelización para reavivar la fe católica en las naciones avanzadas secularizadas, una prioridad máxima para muchos cardenales.

Se considera conservador en teología y, en sus discursos por toda Europa, enfatiza las raíces cristianas del continente. Sin embargo, también se le considera pragmático y nunca se ha enfrentado abiertamente con Francisco, a diferencia de otros clérigos de mentalidad tradicional. Dicho esto, causó controversia en el Vaticano durante la crisis migratoria de 2015 al oponerse al llamado del papa Francisco a las iglesias para que acogieran refugiados, argumentando que esto equivaldría a trata de personas, aparentemente alineándose con el primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán.

Erdo, experto en derecho eclesiástico, ha tenido una carrera muy activa durante toda su vida, llegando a ser obispo a los 40 años y cardenal en 2003, cuando tenía apenas 51, lo que lo convirtió en el miembro más joven del Colegio Cardenalicio hasta 2010. Habla un italiano excelente y también alemán, francés, español y ruso, lo que podría ayudarle a descongelar las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa rusa tras el profundo enfriamiento de la guerra en Ucrania.

Erdö no es un orador carismático, pero si bien esto sin duda alguna fue visto como un serio inconveniente, podría potencialmente ser visto como una ventaja esta vez si los cardenales quieren un papado tranquilo luego de los fuegos artificiales del gobierno de Francisco.

3 Secretario general del Sínodo de los Obispos, maltés, 68 años Mario Grech

Grech proviene de Gozo, una pequeña isla que forma parte de Malta, el país más pequeño de la Unión Europea. Pero desde sus modestos comienzos, ha alcanzado grandes logros, al ser nombrado por el Papa Francisco secretario general del Sínodo de los Obispos, un cargo de gran peso en el Vaticano .

Considerado inicialmente como conservador, Grech se ha convertido desde hace años en un abanderado de las reformas de Francisco dentro de la Iglesia, adaptándose marcadamente a los nuevos tiempos.

En 2008, varios ciudadanos homosexuales malteses declararon que abandonaban la Iglesia en protesta por lo que consideraban una postura anti-LGBT del entonces pontífice, el Papa Benedicto.

En ese momento Grech les ofreció poca simpatía, pero hablando en el Vaticano en 2014, pidió a la Iglesia que aceptara más a sus miembros LGBT y fuera creativa a la hora de encontrar nuevas formas de abordar las situaciones familiares contemporáneas.

Al día siguiente, el Papa Francisco le tocó el hombro durante el desayuno y lo felicitó por el discurso, marcándolo para un futuro ascenso.

En 2018, Grech expresó su satisfacción por los desafíos que enfrentaba la Iglesia. «Estamos atravesando un período de cambio. Y para mí, esto es algo muy positivo», declaró al periódico Malta Today. Advirtió que no seguiría siendo relevante para la sociedad moderna si no superaba la nostalgia del pasado.

Sus opiniones le han ganado algunos enemigos de alto perfil, y el cardenal conservador Gerhard Müller se volvió memorablemente contra él en 2022, menospreciando su perfil académico y acusándolo de ir en contra de la doctrina católica.

Los aliados de Grech insisten en que tiene amigos tanto en el bando conservador como en el moderado y que, debido a su papel de alto perfil, es conocido por muchos cardenales, una clara ventaja en un cónclave donde tantos cardenales son relativamente desconocidos entre sí.

Procedente de un país pequeño, su elección como Papa no le crearía ningún dolor de cabeza diplomático ni geopolítico.

Ha enfatizado que siempre busca el consenso por encima de la confrontación. Sin embargo, en ocasiones ha generado controversia. En 2016, encabezó una peregrinación para pedir lluvia tras reunirse con agricultores preocupados por la sequía. Un periódico local dijo que era «un retroceso a los intentos prehistóricos de provocar la lluvia», pero pocos días después, efectivamente empezó a llover.

4 Arzobispo de Barcelona, ​​español, 79 años Juan José Omella

Omella es un hombre a la medida del Papa Francisco. Modesto y bondadoso, vive una vida humilde a pesar de su alto título, dedicando su carrera eclesiástica a la pastoral, promoviendo la justicia social y encarnando una visión compasiva e inclusiva del catolicismo.

«No debemos ver la realidad sólo a través de los ojos de los que más tienen, sino también a través de los ojos de los pobres», dijo al sitio de noticias Crux en abril de 2022, en palabras que reflejan la visión mundial de Francisco.

Nació en 1946 en el pueblo de Cretas, en el noreste de España. Tras ser ordenado sacerdote en 1970, ejerció como sacerdote en varias parroquias españolas y también pasó un año como misionero en Zaire, hoy República Democrática del Congo.

Subrayando su dedicación a las causas sociales, de 1999 a 2015 trabajó estrechamente con la organización benéfica española Manos Unidas, que combate el hambre, las enfermedades y la pobreza en el mundo en desarrollo.

Se convirtió en obispo en 1996 y fue promovido a arzobispo de Barcelona en 2015. Solo un año después, Francisco le dio un sombrero cardenalicio rojo, un gesto visto como un claro respaldo a las tendencias progresistas de Omella, que contrastan con los elementos más conservadores que una vez dominaron la Iglesia española.

Omella, expresidente de la Conferencia Episcopal Española, tuvo que lidiar con las consecuencias de una comisión independiente que, en 2023, estimó que más de 200.000 menores podrían haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del clero español durante décadas.

Omella ha pedido perdón repetidamente por la mala gestión de los abusos sexuales, pero ha negado que tantos niños fueran abusados, y una investigación interna de la Iglesia ha identificado sólo 927 víctimas desde la década de 1940.

«Al final, las cifras no nos llevan a ninguna parte. Lo importante es la gente y reparar el daño en la medida de lo posible», dijo. «Echar culpas no es la solución. El problema no es de la Iglesia, es de la sociedad en su conjunto».

En 2023, Francisco invitó a Omella a unirse a su gabinete de cardenales de nueve miembros para asesorarlo en cuestiones de gobierno.

Si el cónclave decide que la Iglesia necesita un nuevo enfoque, entonces esta proximidad contará en contra de Omella.

5 Diplomático del Vaticano, italiano, de 70 años Pietro Parolin

Parolin, uno de los favoritos de los apostadores, es visto como un candidato de compromiso entre progresistas y conservadores. Ha sido diplomático de la Iglesia durante la mayor parte de su vida y fue secretario de Estado del papa Francisco desde 2013, año de su elección.

El puesto es similar al de un primer ministro y a los secretarios de estado a menudo se les llama «vicepapa» porque ocupan el segundo lugar después del pontífice en la jerarquía del Vaticano .

Parolin se desempeñó anteriormente como viceministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno del papa Benedicto XVI, quien en 2009 lo nombró embajador del Vaticano en Venezuela, donde defendió a la Iglesia contra las medidas para debilitarla del entonces presidente Hugo Chávez. También fue el principal artífice del acercamiento del Vaticano a China y Vietnam. Los conservadores lo han criticado por un acuerdo sobre el nombramiento de obispos en la China comunista. Él ha defendido el acuerdo afirmando que, si bien no era perfecto, evitó un cisma y facilitó la comunicación con el gobierno de Pekín.

Parolin nunca fue un activista de primera línea o ruidoso en las llamadas Guerras Culturales de la Iglesia, que se centraron en temas como el aborto y los derechos de los homosexuales, aunque una vez condenó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos países como «una derrota para la humanidad».

Ha defendido el poder del Vaticano sobre los líderes de las Iglesias locales, criticando los intentos en Alemania de permitir que los sacerdotes bendigan simbólicamente a parejas del mismo sexo. Afirmó que las Iglesias locales no pueden tomar decisiones que afecten a todos los católicos.

Parolin, una persona gentil y de voz suave, devolvería el papado a los italianos después de tres papas no italianos sucesivos: Juan Pablo II de Polonia, Benedicto de Alemania y Francisco de Argentina.

Ingresó al servicio diplomático del Vaticano apenas tres años después de su ordenación sacerdotal en 1980, por lo que su experiencia pastoral es limitada. Sin embargo, un factor a su favor es su dominio de varios idiomas.

6 Pro-prefecto, filipino, 67 años Luis Antonio Gokim Tagle

A Tagle se le suele llamar el «Francisco asiático» debido a su compromiso similar con la justicia social y, si fuera elegido, sería el primer pontífice de Asia.

En el papel, Tagle, quien generalmente prefiere que lo llamen por su apodo «Chito», parece tener todos los requisitos para ser Papa.

Tiene décadas de experiencia pastoral desde su ordenación sacerdotal en 1982. Luego adquirió experiencia administrativa, primero como obispo de Imus y luego como arzobispo de Manila.

El Papa Benedicto XVI lo nombró cardenal en 2012.

En una decisión vista por algunos como una estrategia de Francisco para darle a Tagle algo de experiencia en el Vaticano , el Papa lo trasladó en 2019 desde Manila y lo nombró jefe del brazo misionero de la Iglesia, formalmente conocido como el Dicasterio para la Evangelización.

Proviene de lo que algunos llaman el «pulmón católico de Asia», ya que Filipinas tiene la mayor población católica de la región. Su madre era filipina de origen chino. Habla italiano e inglés con fluidez.

Entre 2015 y 2022, fue el máximo dirigente de Caritas Internationalis, una confederación de más de 160 organizaciones católicas de ayuda, servicios sociales y desarrollo en todo el mundo.

En 2022, el papa Francisco despidió a toda la directiva tras acusaciones de acoso y humillación a empleados, y nombró a un comisionado para dirigirla. Tagle, quien también fue destituido, había sido presidente nominalmente, pero no participaba en las operaciones diarias, supervisadas por un director general laico.

Al anunciar la drástica decisión del Papa, Tagle declaró en una reunión de la confederación que los cambios eran un momento para «afrontar nuestros fracasos». Queda por ver cómo esta saga impactará las posibilidades de Tagle de llegar al papado.

7 Arzobispo de Newark (Nueva Jersey), estadounidense, 72 años Joseph Tobin

Es poco probable que los cardenales del mundo eligieran al primer Papa estadounidense, pero si estuvieran dispuestos a hacerlo, Tobin parecería la posibilidad más probable.

Exlíder mundial de una importante orden religiosa católica conocida como los Redentoristas, este oriundo de Detroit ha vivido en países de todo el mundo y habla italiano, español, francés y portugués con fluidez. También tiene experiencia en el servicio al Vaticano y ha ocupado altos cargos en la Iglesia estadounidense.

Tobin ocupó un período como segundo al mando de una oficina del Vaticano entre 2009 y 2012, y posteriormente fue nombrado por el papa Benedicto XVI arzobispo de Indianápolis, Indiana. Francisco lo ascendió a cardenal en 2016 y posteriormente lo nombró arzobispo de Newark.

En este último cargo, Tobin, un hombre corpulento conocido por su rutina de entrenamiento con pesas, ha lidiado con uno de los escándalos católicos más sonados de los últimos años. En 2018, el entonces cardenal Theodore McCarrick, uno de los predecesores de Tobin en Newark, fue destituido del ministerio por acusaciones de conducta sexual inapropiada con seminaristas.

McCarrick, quien niega haber actuado mal, renunció como cardenal y más tarde fue declarado culpable por un tribunal del Vaticano y retirado del sacerdocio.

Tobin recibió elogios por su manejo del escándalo, incluida la decisión de hacer públicos acuerdos previamente confidenciales alcanzados entre la archidiócesis y las presuntas víctimas de McCarrick.

Tobin es el mayor de 13 hermanos y ha declarado ser un alcohólico en recuperación. Es conocido por su actitud abierta hacia las personas LGBT, y en 2017 escribió que «en demasiados ámbitos de nuestra iglesia, las personas LGBT se han sentido incómodas, excluidas e incluso avergonzadas».

8 Funcionario del Vaticano, ghanés, 76 años Peter Kodwo Appiah Turkson

Desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo africano, el cardenal Peter Turkson ha logrado grandes cosas en la Iglesia, lo que lo convierte en un candidato para convertirse en el primer Papa del África subsahariana.

Combina una larga trayectoria pastoral atendiendo congregaciones en Ghana con experiencia práctica en la dirección de varias oficinas del Vaticano , así como sólidas habilidades de comunicación.

El hecho de que proceda de una de las regiones más dinámicas para la Iglesia, que lucha contra las fuerzas del secularismo en sus núcleos europeos, también debería reforzar su posición.

Turkson, el cuarto hijo de una familia de diez hijos, nació en Wassaw Nsuta, en lo que entonces se llamaba la Costa de Oro del Imperio Británico. Su padre trabajaba en una mina cercana y también como carpintero, mientras que su madre vendía verduras en el mercado.

Estudió en seminarios de Ghana y Nueva York, fue ordenado en 1975 y luego enseñó en su antiguo seminario ghanés y realizó estudios bíblicos avanzados en Roma.

El Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Cape Coast en 1992 y 11 años más tarde lo convirtió en el primer cardenal en la historia del estado de África occidental.

Las promociones continuaron bajo el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, quien lo llevó al Vaticano en 2009 y lo nombró jefe del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, el organismo que promueve la justicia social, los derechos humanos y la paz mundial.

En ese papel, fue uno de los asesores más cercanos del Papa en temas como el cambio climático y atrajo mucha atención al asistir a conferencias como el foro económico de Davos.

En 2016, Francisco fusionó el departamento de Turkson con otras tres oficinas, lo que llevó a lo que algunos vieron como una lucha de poder entre él y otro cardenal.

Turkson renunció a ese cargo en 2021 y fue designado para dirigir dos academias pontificias de ciencias y ciencias sociales.

En 2023 le dijo a la BBC que oró «contra» la posibilidad de ser elegido Papa, pero algunos de sus detractores dijeron que, dadas sus apariciones en los medios, parecía que estaba haciendo campaña para el cargo.

9 Arzobispo de Bolonia, italiano, 69 años Matteo Maria Zuppi

Cuando Zuppi recibió un ascenso en 2015 y se convirtió en arzobispo de Bolonia, los medios nacionales se refirieron a él como el «Bergoglio italiano», debido a su afinidad con Francisco, el papa argentino nacido como Jorge Mario Bergoglio.

Zuppi sería el primer Papa italiano desde 1978.

Al igual que el papa Francisco cuando vivía en Buenos Aires, Zuppi es conocido como un «cura callejero» que se centra en los migrantes y los pobres, y se preocupa poco por la pompa y el protocolo. Se le conoce como «Padre Matteo», y en Bolonia a veces usa la bicicleta en lugar del coche oficial.

En una ciudad que adora los productos cárnicos, causó sensación cuando se sirvieron tortellini sin cerdo, como opción, para la festividad del santo patrón de Bolonia. Zuppi calificó esta medida, favorable a los musulmanes, como un gesto normal de respeto y cortesía.

Si fuera nombrado Papa, los conservadores probablemente lo verían con recelo. Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia también podrían oponerse a él, ya que la Iglesia católica italiana, que él preside desde 2022, ha tardado en investigar y afrontar el asunto.

El cardenal italiano está estrechamente asociado con la Comunidad de Sant'Egidio, un grupo católico global por la paz y la justicia con sede en el histórico distrito romano de Trastevere, donde pasó la mayor parte de su vida como sacerdote.

Sant'Egidio, a veces llamado «las Naciones Unidas de Trastevere», negoció un acuerdo de paz en 1992 que puso fin a una guerra civil de 17 años en Mozambique, con la ayuda de Zuppi como uno de los mediadores.

Recientemente ha aumentado su actividad diplomática como enviado papal para el conflicto entre Rusia y Ucrania, concentrándose en los esfuerzos para repatriar a los niños que, según Ucrania, han sido deportados a Rusia o a territorios controlados por Rusia.

Zuppi es un romano de nacimiento, con un acento regional bastante marcado y sólidas raíces familiares católicas.

Su padre, Enrico, era editor del suplemento dominical del periódico vaticano L'Osservatore Romano, mientras que el tío materno, Carlo Confalonieri, también era cardenal.

(Información y redacción de Philip Pullella, Crispian Balmer, Alvise Armellini, Joshua McElwee en Roma y Chris Scicluna en Malta. Edición de Frances Kerry)