¿Quieres que el seguro de tu coche te salga gratis durante un año? Así llega Toyota a ECOMOV

Toyota, la máxima referencia en motorizaciones híbridas del mercado, no va a faltar a su cita con ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. La firma japonesa, de la mano de Toyota Valencia, va a aprovechar esta cita para volver a reivindicarse como la principal protagonista del nuevo mercado de la movilidad electrificada.

Para ello va a contar con toda una gama de modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se ha consolidado en el liderazgo del mercado. Yuno de los responsables de esta situación es el Toyota C-HR en sus versiones híbrida e híbrida enchufable Plug-in Hybrid.

Precisamente ésta última llega con novedades de calado en estética, autonomía y gama de acabados. El C-HR Plug-in Hybrid 2025 combina un motor eléctrico delantero de 163 CV, una batería de ión litio de 13,6 kWh y un motor de gasolina de dos litros con 152 CV, que trabajan de manera conjunta a través de la quinta generación de la tecnología híbrida de Toyota. El sistema permite una conducción cien por cien eléctrica de 65 km que en trayectos urbanos puede alcanzar los 100 km.

La oferta de acabados se amplía con hasta cuatro nuevas opciones que realzan el carácter deportivo y sofisticado del modelo. El nivel Spirit destaca por llantas de aleación de 19 pulgadas y un interior con asientos deportivos calefactables. La variante Spirit Edition, introducida en la gama C-HR híbrida a principios de año, añade un toque más exclusivo gracias a la tapicería en color burdeos y techo panorámico.

La oferta se completa con los acabados GR Sport Edition y GR Sport Black Edition, ambos con llantas de 20 pulgadas y un marcado enfoque dinámico. La primera versión combina carrocería bitono con techo panorámico y un Head-up display, mientras que la segunda apuesta por un diseño totalmente en negro.

Ampliar Interior del Toyota C-HR

Nueva gama bZ4X

Por otro lado, la nueva gama bZ4X introduce dos opciones de batería. Se puede elegir entre una de 57,7 kWh, destinada exclusivamente a la versión de tracción delantera, y otra de 73,1 kWh, disponible tanto con tracción delantera como total. Según versiones, la autonomía puede alcanzar hasta 573 kilómetros.

En cuanto a motorizaciones, la oferta abarca desde los 167 CV de la versión básica con la batería pequeña, pasando por 224 CV en la variante de mayor capacidad y tracción delantera, hasta los 343 CV que desarrolla el modelo con tracción total.

Ventajas en Ecomov

Entre las diferentes iniciativas que va poner en marcha Toyota Valencia en ECOMOV, destaca el regalo del seguro de 1 año para todos los C-HR que se vendan en el evento y el sorteo de una Experiencia Toyota (noche de hotel y el alquiler gratuito de un Toyota durante un fin de semana) por la compra de alguno de los modelos en el evento.