Pulso contra el Parkinson

«Sí que es posible, claro que sí». Así de contundente se muestra Yessica Andrés cuando le preguntamos cómo puede alguien diagnosticado de Parkinson tocar en una banda. Una contundencia que no solo sube al escenario en cada ensayo, sino que los hace suyos e indispensables en su día a día. Hace dos meses que Yessica forma parte de La Desbanda. Nueva vocalista en la formación y muchas energías conectadas a un proyecto que une a músicos dispares. Su nexo común, el positivismo que desprenden incluso tras contarnos, con una sonrisa en la boca, que «hace año y medio que me diagnosticaron Parkinson». Yessica Andrés tiene 34 años y dos hijos. Es la última en incorporarse al proyecto La Desbanda y el Día Mundial del Parkinson, el próximo jueves 11 de abril, presentarán sus canciones en directo en el Amstel Art Veles e Vents de Valencia a partir de las 20h.

Una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por la rigidez muscular, los temblores, la falta de coordinación… y que no frena a ninguno de los componentes de la formación. «La gente puede preguntarse ¿cómo puede tocar un instrumento alguien con Parkinson?, y yo siempre les digo que es cuestión de ponerse y practicar. Al principio todo es muy descompasado, pero luego fluye». Una musicoterapia un tanto particular en la que el rock juega un papel importante.

«Yo soy la más joven de la banda, y cuando hice la prueba para entrar, tenía que cantar algo. A mí siempre me ha gustado la copla, así que decidí lucirme. Lo que no pensaba es que iban a decirme que no querían coplas, que ya eran todos bastante mayores como para tocar coplas». Yessica entró en este proyecto tras buscar respuestas, apoyo. En su camino se encontró con la Asociación Juntos contra el Parkinson, con La Desbanda y con Manuel Colomina, el batería, quien le contó el trabajo que realizaban. Ensayar, ensayar, ensayar y sentirse en cada sesión más fuertes. Acabar las clases y salir con la sensación de que sí que funcionan, de que se pueden coordinar los movimientos con unas baquetas en las manos o que se pueden componer canciones como «Por el paseo del malecón».

En esa búsqueda de respuestas, de apoyo, La Desbanda cobra un papel importante. Una combo en el que Víctor Ruiz (guitarra, voz), Manuel Colomina (batería), Jorge Ramírez (teclado), Francisco Galet (percusión), Marcel Vázquez (guitarra, voz), Eduardo Roig (bajo) y Yessica Andrés (voz) siguen las lecciones de Salva Fito, su director. «Salva te dice lo que te tiene que decir sin rodeos. Es lo que me gusta de trabajar junto a él, esa superación constante y sobre todo la motivación que nos insufla a todos». En su estudio han grabado el que es su primer trabajo, «Por el paseo del malecón» y lo presentan en directo rodeados de músicos y amigos: Pau Alabajos, Alejandro Parreño, Jenaro Millán, Roka Vieja, Distrito Rojo,… Un concierto solidario para visibilizar la enfermedad y para lanzar dardos de esperanza.