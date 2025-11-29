¿Puede la IA hablar con Dios? En Estados Unidos ya lo están intentando

En los tiempos de la dispersión digital, los rigores económicos y el abandono de los espacios tradicionales de culto, las iglesias estadounidenses recurren cada vez ... más a la Inteligencia Artificial para retener a sus congregaciones. En un momento en el que un 29% de norteamericanos se declara sin afiliación religiosa y la perspectiva de cierre inminente de unos 15.000 templos este año por falta de feligreses asola el mundo de la fe, las entidades religiosas han visto en la IA una herramienta celestial para alcanzar a los fieles donde se encuentran: pegados al móvil.

Aunque el mundo eclesiástico ha utilizado la tecnología en los últimos años, la IA vive ahora un boom con la aparición de una pléyade de aplicaciones dirigidas a reconducir el rebaño a casa a base de una puesta al día de la experiencia religiosa. Las nuevas herramientas permiten al creyente «enviar mensajes de texto a Jesús» sin intermediación de las entidades religiosas, personalizar los sermones e incluso optar por una confesión a distancia. Los chatbots llevan la conversación aún más lejos, dando la impresión de estar en comunicación directa con una deidad o un ángel y, a veces, hasta con Dios, a medida que los bots generan respuestas a los mensajes.

Al tiempo que su utilización en el ecosistema eclesiástico se afianza, los nuevos instrumentos digitales se adaptan al credo del usuario proponiendo una experiencia religiosa enriquecida por medio de conversaciones personales con asesores espirituales y nuevos instrumentos de rezo. Las aplicaciones hacen énfasis en la personalización de los servicios y priman la experiencia individual de la espiritualidad sobre la del 'sermón único para todos'.

Otras aplicaciones de IA analizan datos de las congregaciones como la asistencia y la participación para adaptar los métodos de alcance y las comunicaciones con sus miembros. Y hay casos en los que los pastores utilizan esta ayuda en la redacción de sermones, con una significativa reducción de tiempo. «[Escribir el sermón] es como un mini trabajo de investigación que hay que preparar cada semana», señala la pastora Naomi Sease Carriker, de la iglesia luterana Messiah of the Mountains de Burnsville, Carolina del Norte. «Y algunas semanas... la vida es demasiado».

La popular aplicación Text With Jesus (Mensajes con Jesús), 'La conexión divina en su bolsillo', según reza el sitio web de la aplicación, permite a los usuarios «embarcarse en un viaje espiritual y entablar conversaciones esclarecedoras con Jesucristo». La herramienta ofrece también a los creyentes la opción de «hablar» con personajes bíblicos, como María, José, Judas Iscariote y otros apóstoles, e incluso el propio Satanás.

Entre las aplicaciones católicas, One Day Confess y Confession simulan la experiencia de la confesión con un sacerdote católico, alentando a la reflexión espiritual a través de respuestas guiadas por IA basadas en textos bíblicos. La primera, una aplicación móvil única desarrollada por BrightData que «combina tecnología moderna con sabiduría milenaria», ofrece a los usuarios la oportunidad de participar en la reflexión personal y el crecimiento espiritual al compartir sus confesiones. Y el bot Confesión asegura «empatía sin prejuicios» en un espacio de confesión «privado y seguro». «Somos todo oídos», dice su web.

Varias aplicaciones populares incluyen YouVersion (TuVersión) de la Biblia, que ofrece una diversidad de traducciones y planes de lectura, y Logos, que pone a disposición del usuario sus extensos recursos de estudio del texto bíblico. Otras como TBN+ transmiten sermones, mientras que PureFlix ofrece un extenso repertorio de películas cristianas para compartir en familia.

Por su parte, EpiscoBot, un chatbot desarrollado por el Instituto de Investigación TryTank para la Iglesia Episcopal, propone consultas espirituales o relacionadas con la fe basadas en los recursos de la iglesia. Incluso las más de 1.600 mega-iglesias de EE UU han visto en la IA una poderosa herramienta para conectar con millones de fieles dispersos por el país con sus carismáticos pastores a través de servicios más personalizados. Y también para incentivar el importante flujo de las donaciones de sus miembros. El pastor Ron Carpenter, de una mega-iglesia con sede en San José, California, ha creado una aplicación con una versión bot de él mismo que por 49 dólares al mes promete «interacciones personalizadas 1 a 1».

Con todo, en un país con una notable intensidad religiosa, -400.000 iglesias, una por cada 1.000 habitantes-, la llegada de la IA a este ámbito ha suscitado debate sobre las cuestiones éticas que plantea. Cuestiones que incluyen si es legítimo crear la ilusión de recibir mensajes de una divinidad; qué traducciones de la Biblia se emplean en las aplicaciones, liberales o conservadoras; si es seguro revelar secretos personales de confesión a una entidad electrónica, o sobre delegar las responsabilidades del sacerdocio a los algoritmos.

La pastora luterana Carriker, que generalmente habla con reticencia de la IA, descubrió su poder con solo suministrar al ChatGPT unos pasajes bíblicos que admiraba con el tema de la semana, y en menos de 30 segundos tenía enfrente un sermón de 900 palabras. «Lo leí y pensé: 'Dios mío, esto es realmente bueno'», señala. Y aun así, la sensación incómoda de estar «haciendo trampas» la invadía.

Sin reglas

Aunque algunas iglesias han emitido directrices generales que instan a la cautela, no hay reglas específicas y su uso se deja al criterio individual. La Convención Bautista del Sur ha aconsejado «desarrollar, mantener, regular y utilizar» estas tecnologías con «el máximo cuidado y discernimiento, defendiendo la naturaleza única de la humanidad». Por su parte, el Vaticano insiste en el uso cuidadoso de la IA, «no solo para mitigar los riesgos y prevenir daños, sino también para garantizar que las aplicaciones se utilicen para promover el progreso humano y el bien común».

En el tema de la redacción de los sermones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha señalado que la utilización de contenidos generados por la IA debería ser revelada cuando ocurre. Para otros como Paul Hoffman, pastor de la Iglesia Evangélica Amigos en Middletown, Rhode Island, y autor del libro 'AI Shepherds and Electric Sheep' (Todos los Pastores y la Oveja Eléctrica), el tema es más complicado. «¿Conoce la IA las historias de su gente? ¿Sabe sobre el aborto espontáneo? ¿Sobre el divorcio? ¿El abuso? ¿Cómo puede un algoritmo comprender la experiencia humana vivida?», señaló en una entrevista.

El rabino Daniel Bogard de la Sinagoga Central de la Reforma de San Louis, Missouri, que enseña a otros rabinos cómo usar la IA en base a la práctica del estudio talmúdico llamada chavrutah, que consiste en el debate del texto con otros compañero, defiende el uso de la tecnología como una herramienta de investigación espiritual y existencial. «Siempre se ha tratado de lo que significa vivir solo unos pocos días, estar en una relación con seres humanos difíciles, o cómo navegar el desorden de la vida». En este sentido, la utilización de la IA para el chavrutah, no consiste «en comprender mejor el texto, sino en comprender mejor a tu pareja, comprenderte mejor a ti mismo y comprender mejor lo que significa ser un ser humano».

A medida que la cultura en torno a la religión organizada se transforma, el nuevo despertar digital del ámbito religioso está cambiando la forma en que las iglesias operan, se conectan y sirven a sus miembros Así, el 45% del clero utiliza ya la IA, un 80% más que el año pasado, y cada vez más pastores admiten utilizar la tecnología como herramienta auxiliar en la redacción de los sermones, la divulgación personalizada y el apoyo multilingüe.

Una gran parte del clero afirma que la IA reduce un 65% la carga de trabajo administrativo, liberando tiempo para el ministerio, y las herramientas como los chatbots, software de traducción y programación automatizada agilizan las operaciones y permiten a las iglesias ser más inclusivas. El 77% de los pastores cree que la IA puede ser una herramienta a través de la cual Dios trabaja.

Defensores y detractores coinciden en que la IA en realidad replica actos de fe ya existentes, como el de 'hablar con la divinidad' o el de recurrir a la ayuda automatizada, como en el pasado se hizo con la imprenta, para facilitar el acceso al ingente caudal de texto religioso disponible. Al final, la pregunta de fondo se presenta como si lo que importa es la experiencia espiritual, qué importa cómo se provea. «¿Por qué no podría el Espíritu Santo estar obrando a través de la IA?», se pregunta Carriker. De ser así, ¿soñarán los creyentes en entidades divinas robóticas?