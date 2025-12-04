Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta. EFE

El PSOE pide que Zuckerberg rinda cuentas en el Congreso por su «espionaje silencioso»

Por orden de Pedro Sánchez quiere que el dueño de Meta explique si rastrea sin consentimiento a los usuarios de Facebook e Instagram en España

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

¿Las millones de personas que en España tienen instaladas en sus móviles las aplicaciones Instagram y Facebook fueron rastreadas sin consentimiento? Esa es la ... pregunta de fondo que el PSOE quiere que el director ejecutivo del conglomerado tecnológico Meta, Mark Zuckerberg, responda ante el Congreso. Para dilucidar si ocurrió esa violación masiva de la intimidad de los usuarios, el grupo socialista dio el primer paso este jueves al registrar en el Congreso su solicitud para que el multimillonario dé explicaciones, junto al jefe de Operaciones (COO), Javier Oliván, y el director de Asuntos Públicos para España y Portugal, José Luis Zimmermann.

