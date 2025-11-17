Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Activistas de Rebelión o Extinción, este lunes en Madrid. José Ramón Ladra

Una protesta de amor y furia contra el gasto en Defensa y por el clima

La organización Rebelión o Extinción realiza una protesta sorpresa en una de las sedes de la empresa Indra, dentro del marco de la COP30. «Es papel mojado»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

La dirección la sabían unas pocas personas y llegaron por separado. Con pintura roja mancharon las escaleras de acceso a una de las sedes madrileñas ... de la empresa Indra, una de empresa española dedicada a Defensa y Seguridad, entre otros sectores. En la fachada, junto al nombre, escribieron «genoc», con lo que formaban un juego de palabras: genocindra. Junto a dos tubos con forma de misiles estrellados que expulsaban humo negro, se agruparon más de medio centenar de jóvenes, con excepciones de un puñado de activistas, con banderas con el logo de Rebelión o Extinción, una asociación que lucha por frenar el cambio climático por medio de acciones pacíficas. Unos minutos después de las nueve de la mañana de este lunes, había comenzado la protesta contra el rearme, que pedía que esas partidas, que calculan en unos 33.000 millones de euros de «dinero público».

