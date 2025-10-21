Una profesora de Matemáticas explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas: «Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma» Parece una pregunta banal, pero no es así, hay razones importantes para ello

AT Martes, 21 de octubre 2025, 18:33 | Actualizado 18:47h. Comenta Compartir

¿Por qué las tapas de las alcantarillas suelen ser redondas? Parece una pregunta banal, pero no es así, hay razones importantes para ello. Lo explica de forma clara y científica en un vídeo de TikTok Laura Gómez, profesora de matemáticas.

La primera razón es que el círculo es la única figura geométrica que no puede caerse dentro de sí misma. Se ponga en el ángulo que se ponga, el diámetro siempre es el mismo y nunca se va a colar por su propia abertura.

Otra ventaja, explica Laura Gómez, se produce a la hora de transportarlas, ya que se pueden mover rodando sobre sí mismas, lo que no se puede hacer con otras figuras geométricas.

Las alcantarillas redondas resisten mejor la presión del terreno porque la fuerza se reparte de forma uniforme. Además, no importa la orientación al colocarlas, poruqe siempre encajan.

De esta forma tan clara y científica lo explica Laura Gómez (laurimathteacher), profesora de Matemáticas, que tiene 1,6 millones de seguidores en TikTok.

Temas

Matemáticas

TikTok