Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Ayuntamiento de Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra la explotación sexual: «Esta se enrolla que te cagas»
Imagen de la calle en la que tuvo lugar el suceso. RC

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

El compañero sentimental de la mujer también ha ingresado en la cárcel y a ambos se les atribuye un delito de asesinato

J.M.L.

Toledo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:52

El Juzgado de Instrucción número 5 de Talavera de la Reina (Toledo) decretó este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del feto encontrado muerto la pasada semana en Alberche del Caudillo (Toledo). El juzgado también ha ordenado el ingreso en la cárcel de su compañero sentimental y ambos se les atribuye un presunto delito de asesinato. Así lo confirmó la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Los dos pasaron a disposición judicial el pasado viernes después de ser arrestados por la Guardia Civil por el hallazgo el 9 de septiembre de un feto en el interior del congelador de la vivienda de la mujer. En un principio se les acusó de un delito de homicidio por imprudencia pero las investigaciones posteriores han hecho variar el grado de la imputación. Los agentes fueron conocedores de estos hechos a través de los servicios sociales a los que había acudido la madre de la detenida para relatar lo ocurrido en esta pequeña pedanía de 1.800 habitantes dependiente del municipio de Calera y Chozas (Toledo).

Precisamente, los servicios sociales de la Junta de Castilla-La Mancha estaban pendientes del parto ya que la mujer tiene graves problemas de drogodependencia. De hecho, tiene cuatro hijos más de los cuales el de menor edad está tutelado por la administración autonómica de cara a su futura adopción.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  2. 2 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  5. 5 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  8. 8

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  9. 9

    Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo

Prisión para la madre que ocultó un feto en el congelador de su casa en Toledo