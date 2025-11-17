El presidente de la Conferencia Episcopal dice que la renuncia del obispo de Cádiz «puede ser aceptada próximamente»

El Papa León XIV ha afrontado hoy la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, del que la semana pasada se supo que ... está siendo investigado por el Vaticano por un supuesto caso de abusos sexuales a menores, durante la reunión que ha mantenido en la Santa Sede con los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según ha asegurado tras la cita el presidente del episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, «podría ser aceptada próximamente» la renuncia de Zornoza, de 76 años, que ya presentó al Papa su solicitud para jubilarse al cumplir los 75, como marca el derecho canónico.

El Pontífice, ha afirmado Argüello, está «informado» de la polémica en que se ha visto envuelto el obispo de Cádiz y Ceuta, de cuyo próximo cese ha sido ya notificada la cúpula de la CEE no directamente por parte de León XIV, sino por «otro ámbito» vaticano. Se trata de una decisión que es «competencia» de Roma, por lo que los obispos españoles no saben «la fecha ni el modo» de cuando se hará efectiva. Será en cualquier caso el Pontífice peruanoestadounidense quien tenga la última palabra al «aceptar la renuncia y nombrar a un sucesor» de Zornoza, o bien colocar la diócesis de Ceuta y Cádiz bajo algún otro tipo de «administración».

Tras la audiencia con León XIV, que se ha prolongado durante alrededor de una hora, el presidente del episcopado español ha reafirmado ante los medios la existencia de «dos derechos» a la hora de afrontar la denuncia contra Zornoza, que está acusado de abusar sexualmente y de forma continuada de un joven cuando dirigía el seminario de la diócesis de Getafe. Primero está el derecho de «cualquier víctima a plantear su caso», pero también hay que respetar «la presunción de inocencia». El obispo de Cádiz y Ceuta, de hecho, considera «falsos» los hechos de los que se le acusa. Actualmente el procedimiento se encuentra en una fase de «investigación», ha explicado Argüello, tras la cual se decidirá si se le abre un proceso canónico a través del Tribunal de la Rota dependiente de la nunciatura apostólica en España, al que ha delegado el caso la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 'ministerio' vaticano encargado de gestionar los casos de pederastia. Argüello ha reconocido que estos procesos resultan «generalmente lentos», aunque debido a que «son garantistas» para respetar los derechos tanto del acusador como del acusado.

Posible visita a España

Además del 'caso Zornoza', el primer obispo español en haber sido denunciado por abusos sexuales a un menor, los miembros de la cúpula de la CEE también han hablado con el Papa de un posible viaje a España, algo que nunca realizó su antecesor, Francisco. Argüello ha asegurado estar «esperanzado» ante la posibilidad de que León XIV se desplace a nuestro país, que «conoce bien» gracias a sus numerosas visitas cuando estaba al frente de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, y también como prefecto del dicasterio vaticano para los Obispos.

Los posibles destinos de un eventual viaje serían Canarias, un lugar al que ya Francisco quiso acudir para conocer de primera mano la crisis migratoria, y también Barcelona, debido a la culminación en las obras de la basílica de la Sagrada Familia y la posible beatificación de Antoni Gaudí. El arzobispo de Valladolid ha insistido en la importancia de que el Papa conozca igualmente «la España vaciada» con motivo de los centenarios de la canonización de San Juan de la Cruz y Santo Toribio de Mogrovejo.

El presidente de la CEE ha contado que otro de los temas que hablaron con León XIV ha sido el «cierto resurgir del interés espiritual y de la búsqueda religiosa» entre los jóvenes españoles , que habitualmente muestran una «mayor distancia» hacia la vida de la Iglesia católica. El Pontífice conocía el «importante crecimiento» en este ámbito gracias a «retiros de impacto y de otras realidades» y que confirma el crecimiento del número de personas adultas «que buscan el bautismo». Para Argüello va en esta misma línea el aumento en la cifra de seminaristas españoles, un dato que todavía no se había hecho público pero que, según ha adelantado, «ha crecido en más de un centenar respecto al año pasado». Según las últimas cifras facilitadas por la CEE, en el curso 2024-2025 el número de seminaristas fue de 1.036.

Antes de la audiencia con el Papa, los miembros de la cúpula del episcopado han mantenido un breve encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, quien acababa de llegar de un viaje a Benín. Con el 'número dos' de la jerarquía vaticana, que recibió hace unas semanas a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los obispos hablaron sobre la gestión de los casos de pederastia y también acerca del concurso de ideas para resignificar el Valle de los Caídos, sobre el que Parolin estaba «muy bien informado».