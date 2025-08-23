La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid El comunicador ha sido encontrado sin vida en su domicilio de La Latina a la edad de 46 años

María Gardó Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 19:05 | Actualizado 19:16h.

Luto en el periodismo nacional. El periodista Javier Cid ha muerto a los 46 años de edad. Jefe de sección en el diario El Mundo, Cid era también conocido por ser colaborador de programas como 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3.

Tal y como publica el diario El Mundo, para el que trabajaba, el cuerpo sin vida del periodista ha sido hallado sin vida en su domicilio del barrio madrileño de La Latina.

Cid también colaboraba en programas como La Sexta Xplica, que se emite los sábados por la noche en la Sexta, y también había participado en la cadena autonómica madrileña Telemadrid.

La presentadora Pepa Navarro, durante el programa 'Y ahora Sonsoles Verano', no pudo evitar las lágrimas al despedirse de su compañero: «Le teníamos un gran cariño, yo personalmente, Lorena también, mandamos un abrazo enorme a la familia y a ti, Javier, allá donde estés, un beso enorme», dijo en directo.

Pepa Romero se rompe al anunciar el fallecimiento de Javier Cid en #YASVERANO pic.twitter.com/3vIRAq6wSz — TVMASPI (@sebas_maspons) August 22, 2025

A Sónsoles Ónega la muerte de su compañero le ha pillado de vacaciones. Pero ha tenido unas palabras para él a través de sus redes sociales: «Nos quedamos sin la última, mi Javi. No te voy a escribir mejor que Antonio Lucas porque no te conocí desde Pradillo, pero ¡ay! . AY con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo», dice en el pequeño homenaje que le ha escrito en Instagram.

«AY con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo. Veloz, como tú, la noticia ha recorrido los teléfonos, que es la manera que tenemos ahora de contarnos las cosas. Las buenas (a veces); las malas, siempre. ¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató. El primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto. (Ay, Javi)», concluye la periodista.