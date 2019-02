Predicciones de tu horóscopo de hoy miércoles 20 de febrero: amor, salud y dinero Mira qué deparan los astros para tu signo del zodiaco hoy: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 febrero 2019, 00:00

QUIÉN CUMPLE EL 20 FEBRERO Rihanna Nació el 20 de febrero de 1988 en Barbados. La cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo es una gran influyente del mundo de la música y la moda. Rihanna ha logrado posicionarse en la lista de los diez artistas más vendidos de todos los tiempos con más de 275 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo. Del mismo modo su trabajo ha sido reconocido con numerosos Premios Grammy, Billboard Music Awards, Premios Brit, American Music Awards entre otros premios.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

No descuides la relación con tus seres queridos, luego lo agradecerás. Manifestarás de un modo sincero tu afecto hacia los demás, se lo dirás, no con palabras si no, con actos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Pasarás momentos delicados con tus compañeros de trabajo, sé paciente. Huye de los chismorreos que no conducen a nada, se coherente con tus definiciones y todo quedará en nada.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tienes un buen momento para comenzar proyectos de todo tipo, adelante. Intenta evitar los atajos a la hora de hacer tu trabajo, estos, en lugar de acortar lo que podrían hacer es alargarlos.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Préstale atención a una oferta interesante que te llegue, te puede convenir. No siempre se tiene la oportunidad de estar en el punto de mira de un buen proyecto, estúdialo y pon manos a la obra.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Necesitas más libertad para reencontrar tus verdaderos intereses, búscala. Te sentirás bastante inspirada queriendo materializar esta inspiración, lo conseguirás. Tu pareja y amigos se verán beneficiados.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Descansa en cuanto te notes un poco bajo de forma, a veces es necesario. Buscarás el lado más carismático para deslumbrar en tu trabajo, pero procura no agotarte en el intento.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Si abres tu corazón y cuentas lo que te pasa, los demás podrán apoyarte. Te gusta el compromiso pero también la libertad, harás malabares para tener estas dos cosas en tus relaciones.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Van a hacerte ofertas atractivas que te interesa aceptar, estúdialas al menos. No es lo que más quisieras en este momento ya que estás bien como estás, pero si se presentara debes tenerlo en cuenta.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No es buen momento para hacer cambios en tu hogar, espera un poco más. Aunque sea un día entre semana, vas a buscar algún momento del día para dedicarlo a tus actividades de ocio y aficiones.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu carisma personal te puede ayudar mucho para todo, no dejes de emplearlo. Presta especial atención a las novedades que pudieran surgir alrededor de tu trabajo, te será muy beneficioso.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Estás en un buen momento, te sientes atractiva y los demás te verán así. Eres una comunicadora estupenda, pero deberás controlar que no se te vaya de las manos, procura no perder energía.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tienes que organizarte mejor para rendir más, revisa bien los horarios. El que mucho abarca, poco aprieta, aplícate esta máxima si no quieres llegar tarde a todos los sitios.

