¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

¿Cómo se propaga?

La panzootia se extiende por aves silvestres, sobre todo acuáticas como los patos o los cisnes. Alcanza desde Sudamérica hasta la Antártida. El virus H5N1 ha evolucionado. Llega a los continentes «silenciosamente», según un reporte publicado en 'Nature'. «Los animales infectados excretan el virus por las secreciones nasales, boca, ojos y heces», explica Sanidad, y la transmisión sucede por contacto directo con esas secreciones, con alimentos, agua, equipo y ropa contaminados y por «vía aerógena».

¿Afecta a los mamíferos?

Sí, es frecuente la transmisión a mamíferos marinos y terrestres. Animales libres y criados en cautividad, desde granjas peleteras hasta ganaderas. El visón europeo es uno de sus nuevos huéspedes. La transmisión entre mamíferos es por vía respiratoria, según algunos estudios.

¿Puede transmitirse a los humanos?

Desde huéspedes como los cerdos, los visones, el ganado o los leones marinos podría saltar al ser humano. Hay vigilancia sanitaria sobre sus efectos en la salud humana. Especialmente el clado B, que se propaga en aves silvestres con rapidez. Hasta ahora ha afectado sólo a personas expuestas a animales infectados, trabajadores de la industria cárnica y láctea. «El riesgo de infección es bajo para la población en general, siendo considerado bajo/medio para aquellas personas que tengan exposición frecuente a las aves», asegura Sanidad.

¿Cómo se sabe cuándo hay H5N1?

La presencia de aves muertas en un corral, la extinción de colonias de aves marinas, o la muerte de zorros o linces que se alimentan de aves. Se estima que los últimos brotes han causado el sacrificio de más de 50 millones de aves domésticas sólo en Estados Unidos. De las gallinas el virus saltó al ganado lechero.

¿Cuándo llegó a Europa?

El primer caso se documentó en 2022, en una granja de visones de España. Un año después sucedió en Finlandia en granjas de visones, zorros y mapaches. Era la cepa H5N1 BB y se cree que provino de gaviotas carroñeras que visitaban las granjas. En Polonia afectó también a gatos domésticos, en 2023.

¿Cómo se vigila?

La vigilancia se fija en animales enfermos o muertos, a los que se les hace estudios que detecten la presencia del virus. En España cerca de 10.000 muestras procedentes de aves domésticas y 1.000 muestras de aves silvestres, dentro de un programa específico.

¿Puede iniciar una pandemia?

Para que afecte al ser humano debe pasar desapercibida al sistema inmunológico. «La principal glicoproteína de adhesión, la hemaglutinina debe ser antigénicamente novedosa y poco reconocida inmunológicamente por una gran parte de la población humana», explica Thomas Peacock en el artículo 'La panzootia mundial de influenza H5N1 en mamíferos', que ha detectado que los 17 subtipos de una variante «cumple esos criterios». Pero además debería poder transmitirse entre humanos, algo que no ocurre actualmente en ninguno de los tipos de la H5N1. Si evolucionara hasta que el organismo humano no la destruyera al entrar, podría alojarse en las vías respiratorias humanas. Hace falta aún un largo camino de mutaciones e infecciones en humanos para que exista esa posibilidad.

¿Cuáles son los síntomas?

En animales se detecta depresión, inapetencia, descenso en la puesta, edema facial, con crestas y barbillas tumefactas y cianóticas, hemorragias petequiales en membranas internas, pancreatitis y muertes súbitas. En humanos, según resultados de estudios estadounidenses, hay infección ocular pero la infección en las vías respiratorias es rara.