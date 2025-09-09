Polestar estará en ECOMOV Valencia: diseño nórdico, tecnología punta y lujo eléctrico

Suplementos Martes, 9 de septiembre 2025, 01:16 Compartir

ECOMOV volverá a contar con un protagonista muy especial: Polestar. La firma sueca, cuya red de servicio se estructura en torno a los denominados Polestar Space, ya se ha consolidado como un actor clave en el sector premium eléctrico. Y precisamente las instalaciones del Polestar Space Valencia, son todo un referente al presentarse como las más grandes con las que cuenta en España. Podrás probar gratis sus modelos del 26 al 28 de septiembre.

Unos locales ubicados en la Avenida Maestro Rodrigo, que reflejan de manera fiel la filosofía de diseño escandinavo, innovación tecnológica y eficiencia energética que define a la firma, cuya esencia estará perfectamente representada el fin de semana del 26 al 28 de septiembre en la Marina de Valencia.

Ampliar Polestar 3

En el marco de ECOMOV, los visitantes no solo podrán conocer de primera mano toda la gama de vehículos de Polestar, sino también experimentar en carretera el rendimiento, la comodidad y el nivel tecnológico de vehículos como el Polestar 2, un fastback de 4,61 metros que destaca por su equilibrio entre estilo, eficiencia y prestaciones. La versión Long Range Single Motor, con batería de 82 kWh y hasta 659 km de autonomía, será una de las protagonistas en Valencia.

Junto a él, el Polestar 4 se erige como la propuesta SUV coupé de 4,8 metros con líneas de diseño vanguardistas. Este modelo cuenta con versiones Single Motor de 272 CV y Dual Motor de 544 CV, con autonomías homologadas de hasta 610 km.

Ampliar Interior del Polestar 4

Polivalencia compacta

El Polestar 3, un SUV de 4,90 metros de longitud que combina espacio, confort y capacidad de carga, se encarga de completar la gama. Su interior ofrece una gran habitabilidad y un maletero principal de 484 litros con doble fondo, al que se suma un práctico compartimento delantero de 32 litros adicionales, pensado para aumentar la versatilidad del conjunto del habitáculo.

La oferta mecánica del Polestar 3 incluye tres versiones Long Range, todas ellas equipadas con una batería de 111 kWh. La variante Single Motor desarrolla 299 CV y alcanza hasta 650 kilómetros con una sola carga.

Ampliar Polesat 4

Por encima, las opciones Dual Motor entregan 489 CV en la configuración estándar y 517 CV en la versión Performance Pack, con unas autonomías homologadas de 631 y 561 kilómetros, respectivamente.

La presencia de Polestar en Ecomov 2025 refuerza el atractivo de esta cita, que se ha consolidado como escaparate de referencia para la movilidad eléctrica en España, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de probar hoy los vehículos que marcarán el futuro inmediato de la automoción premium.