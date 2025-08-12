¿Dónde está la playa más grande de España?

Laura Carrasco Martes, 12 de agosto 2025, 01:06 Comenta Compartir

Es evidente que los destinos costeros españoles, independientemente de la localización, son los mayores atractivos turísticos, y más en estas épocas, del país. Lo cierto es que España suma en total 7. 905 kilómetros de costa, lo que, según expertos, equivaldría a ir desde Madrid a Nepal en línea recta. Toda esta costa da para muchas playas repartidas en distintas comunidades, cada una con sus características y sus peculiaridades. Sin embargo, siempre hay unas más impresionantes que otras o más masificadas que otras, y para ello existen unos datos que nos ayudan a salir de dudas.

Galicia es la comunidad que más playas registradas tiene: En 2021 tenía casi 861, casi 300 más que las Islas Canarias. La tercera Comunidad es Cataluña con 417.

La más grande es la Playa del Parque Natural de Doñana, en Huelva: Tiene 28 kilómetros de longitud y es de acceso restringido, con el fin de poder preservar su estado natural, ya que se encuentra en un 'estado salvaje' y se la considera una 'playa virgen'. Además, Huelva cuenta con tres de las cinco playas más largas del país.

La más pequeña de España es la playa de Gulpiyuri, en Llanes, Asturias. Gulpiyuri es una antigua palabra de origen astur cuyo significado vendría a ser «círculo de agua». Mide nada más que 40 metros y está declarada Monumento Natural por el Principado de Asturias desde el año 2001.

En España también contamos con playas de arena negra, resultado de la actividad volcánica cercana a la costa presente en las Islas Canarias, por ejemplo, la Playa Quemada en Lanzarote. Pero este no es el único color que se puede observar en las playas de España, también las hay de otros, como el rojo. De este tono destaca la playa de El Verodal, en la isla de El Hierro, con una arena que parece oxidada, como consecuencia del desmonte de un camino sobre el acantilado, que terminó vertiendo la tierra volcánica.