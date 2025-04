Las plantas que se pueden tener en la terraza sin miedo a que se mueran

Clara Alfonso Miércoles, 30 de abril 2025, 01:20 Comenta Compartir

Convertir la terraza en un pequeño oasis verde es una de las formas más sencillas de ganar bienestar en casa. Las plantas no solo embellecen el entorno, también ofrecen sombra, aromas agradables e incluso ingredientes para cocinar. Sin embargo, no todos los hogares cuentan con condiciones idóneas ni con tiempo suficiente para cuidar especies exigentes. Por eso, muchas personas buscan plantas que sean resistentes, fáciles de mantener y que no mueran a la primera ola de calor… ni de frío.

Para dar con las especies más duraderas y adaptables, basta con mirar el perfil especializado de Instagram @pur_plant, donde se comparten consejos prácticos para cuidar plantas en casa, incluso cuando se dispone de poco espacio o poco tiempo. Desde allí, su creadora ha elaborado una selección de plantas 'todoterreno' ideales para terrazas, balcones o patios.

Entre las más recomendadas están las palmeras como la cica o la yuca, que son «súper resistentes al frío y al calor, casi nada exigentes». Estas especies pueden soportar temperaturas extremas sin dejar de lucir verdes y saludables, lo que las convierte en una solución estética y duradera para espacios exteriores.

Pero si hay un grupo de plantas que brilla por su polivalencia y resistencia, esas son las aromáticas. Las variedades mediterráneas, en particular, merecen una mención especial: «Me gustaría recomendar las plantas mediterráneas aromáticas por su belleza, su necesidad tan pequeñita de cuidado, su posibilidad de utilizarlas en cocina y además, bueno, pues por ejemplo el laurel, que es muy simbólico y significativo».

Además del laurel, que se utiliza tanto como condimento como planta ornamental, hay otras especies aromáticas como el romero, la salvia o el tomillo, que también destacan por su bajo mantenimiento. Estas plantas «no requieren mucho riego, con lo cual son también muy ecológicas y conscientes con el medio ambiente por el poco uso de agua», comenta.

Suculentas, aloe y crasas: aliadas del clima extremo

Otro grupo muy valorado son las suculentas y plantas crasas. La experta destaca especialmente el aloe vera y la Crassula ovata, conocidas por su dureza y utilidad: «Son plantas súper agradecidas que no requieren apenas riego, con lo cual pueden funcionar muy bien en tus espacios exteriores», asegura.

El aloe, en concreto, suma puntos por su valor medicinal: «Es un excelente enraizante, cicatrizante para el resto, incluso para utilizar en remedios y cuidados personales». Y aunque su aspecto tropical podría hacernos pensar lo contrario, es bastante resistente también al frío: «Sobre todo muy resistente al calor, pero cuando bajan las temperaturas —siempre que no sea menor de 0°— también funciona muy bien», añade.

El olivo, el rey de las plantas inmortales

Pero si hay una planta que, según @pur_plant, encarna la resistencia y belleza en exteriores, esa es el olivo. «Si me preguntas cuál es mi planta favorita inmortal para exteriores, voy a decir que la estrella es el olivo, una planta muy resistente, mediterránea». No solo es capaz de vivir con poca agua y soportar heladas, sino que además produce uno de los frutos más esenciales de la gastronomía española.

«El olivo es muy resistente a la sequía y, cuando es adulto, es especialmente resistente al frío», concluye. Además, su presencia evoca tradición, estabilidad y una conexión directa con la tierra.