MG HS PHEV: más de 1.000 km de autonomía total con un solo depósito

La gama electrificada de MG sigue ganando terreno en el mercado gracias a una oferta de modelos capaz de cubrir la totalidad de segmentos. Un catálogo que vuelve a ECOMOV del 26 al 28 de septiembre con un amplio despliegue de medios realizado por su representante oficial en Valencia MG Marcos Automoción.

Y para la ocasión va a contar con todo un repertorio de modelos con diferentes niveles de electrificación, como es el caso del nuevo MG H SPHEV. Esta propuesta SUV recurre a un conjunto propulsor formado por una motorización de gasolina más una segunda unidad eléctrica de 272 CV de potencia combinada.

1.000 km con un depósito

Todo ello apoyado por una batería de 21,4 kWh que le permite alcanzar hasta 109 kilómetros de autonomía eléctrica. La autonomía total del HS PHEV se sitúa por encima de los 1.000 kilómetros, gracias a un consumo medio de 0,5 litros cada 100 kilómetros, siempre y cuando la batería esté cargada.

En el interior se han utilizado materiales de elevada calidad junto a un ecosistema digital compuesto por dos grandes pantallas de 12,3 pulgadas. El maletero cuenta con 441 litros de capacidad y hay 19 compartimentos portaobjetos repartidos por el habitáculo, 8 de ellos para los pasajeros traseros.

Nueva opción eléctrica

Otra de las novedades de MG en ECOMOV va a ser el S5 EV. Se trata de un SUV compacto de 4,48 metros de longitud cien por cien eléctrico caracterizado por su diseño, espacio, autonomía y equipamiento a un precio muy por debajo de lo habitual en este segmento.

El MG S5 EV cuenta con opciones de motorizaciones de 170 o 231 CV combinables con baterías de 49 kWh o 64 kWh, y autonomías desde 340 y hasta 480 km. Además, dispone de un sistema de carga rápida con el que pasar del 10 al 80 por ciento de batería en 24 o 28 minutos, según la versión .

La plataforma MSP (Modular Scalable Platform) sobre la que está construido permite optimizar el espacio interior. Esto se traduce en un habitáculo amplio y bien aprovechado, con una sensación general de calidad que sorprende en este rango de precios.

Dentro del S5 EV, el protagonismo recae en las dos pantallas: una para la instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una segunda unidad táctil central de 12,8 pulgadas montada en posición vertical.

Alternativas electrificadas

Pero el éxito de MG recae en su amplia oferta de modelos electrificados a diferentes niveles, como es el caso de los MG3 y MG ZS Hybrid+, equipados con la última generación de sistemas híbridos, así como de los cien por cien eléctricos MG4 o Cyberster, de los que los asistentes a ECOMOV también podrán recibir una detallada información.

