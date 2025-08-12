Perseidas 2025: cómo y cuándo ver la lluvia de estrellas más famosa Este esperado fenómeno de meteoros alcanzará su punto álgido en la noche del 12 al 13 de agosto

Laura Carrasco Martes, 12 de agosto 2025, 00:55

Pese a que las condiciones este año no serán especialmente propicias para observar las perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del verano sigue siendo una cita obligada en el calendario astronómico y permitirá igualmente contemplar un alto número de estrellas fugaces. Este evento comenzó a mediados de julio y se prolongarán hasta finales de agosto, aunque el punto álgido será en la madrugada del 12 y 13 de agosto. Lamentablemente, la luna acabará de pasar su fase llena, por lo que el impacto lumínico en el cielo interferirá el espectáculo.

El Instituto Geográfico Nacional informa que el máximo se producirá el día 12 de agosto hacia las 22:00, hora española. No obstante, este fenómeno suele presentar picos de actividad fuera del máximo, por lo que en las noches anteriores y posteriores al 12 de agosto también podrían apreciarse.

Dónde ver las perseidas

Esta lluvia de estrellas es visible en todo el hemisferio norte. Las velocidades de estos metoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora, aunque lo normal en condiciones óptimas es observar entre 80 y 100, que es lo esperado este año, según estimaciones del Planetario de Madrid.

Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas propiciadas por el verano, hace que esta lluvia de estrellas o también llamadas 'lágrimas de San Lorenzo', sea la más popular y la más facilmente observable de las que tienen lugar a lo largo del año.

Cómo ver las perseidas

El lugar de observación puede ser cualquiera con tal de que proporcione un cielo oscuro. Sin embargo, es recomendable contemplarlas desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que limiten el campo de visión. Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la luna.

Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad. Es importante tener en mente que nuestros ojos tardarán unos 30 minutos en adaptarse a la oscuridad, por lo que también es recomendable no usar el móvil para evitar que el brillo del teléfono afecte negativamente a la visión.

El número de meteoros observables por hora es muy variable. En un sitio oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar. Sin embargo, la intensidad puede cambiar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa.