Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. AFP

Pedro Sánchez: «El cambio climático mata»

Dentro del marco de la COP30, el presidente de Gobierno aseguró que el Gobierno gravará «los vuelos de clase premium y los jet privados» y anunció 45 millones de euros para fondos de adaptación

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez acudió a la reunión de presidentes previa a la COP30 y en su discurso de este viernes aseguró que « ... el cambio climático mata. Más de 20.000 vidas perdidas en los últimos años en nuestro país». Al empezar, recordó a las personas que murieron en la dana de Valencia. «El cambio climático es el pan que falta cuando hay sequía o la casa que se pierde cuando llega la riada», sostuvo. «Este verano también se ha vuelto a sentir el golpe de la naturaleza, con olas de calor que alimentaron incendios que superaban toda capacidad de extinción», y calculó que se había quemado «medio millón de hectáreas. Sé que muchos otros líderes contarán cosas parecidas», dijo. «No es ideología. Es ciencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  8. 8 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  9. 9

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  10. 10 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pedro Sánchez: «El cambio climático mata»

Pedro Sánchez: «El cambio climático mata»