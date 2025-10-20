Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Papa, en una imagen de archivo. Efe

El Papa recibe por primera vez a víctimas de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos

Los supervivientes de sacerdotes pederastas celebran este «momento significativo de diálogo» y aseguran haberse «sentido escuchados» por León XIV

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Por primera vez desde que fue elegido obispo de Roma el pasado 8 de mayo, el Papa León XIV se ha reunido este lunes en ... el Vaticano con un grupo de supervivientes de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. El encuentro se prolongó durante alrededor de una hora y en él participaron seis víctimas pertenecientes a la asociación ECA (Ending Clergy Abuse, Fin de los Abusos del Clero), quienes han considerado la cita «un momento significativo de diálogo» y han asegurado haberse «sentido escuchados» por el Pontífice. Durante su época como obispo en la diócesis peruana de Chiclayo, Robert Prevost ya demostró su convicción a la hora de afrontar esta lacra al destaparse como uno de los grandes opositores al Sodalicio de Vida Cristiana, una asociación corrompida por los abusos y disuelta por el Papa Francisco poco antes de fallecer. 

