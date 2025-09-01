Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Farrero, cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona, que ha coordinado el documento que relaciona la salud mental con la enfermedad cardiovascular. Francisco Avia

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

Cardiólogos españoles presentan un documento que relaciona el riesgo de sufrir un deterioro de la salud mental con los problemas cardiovasculares, y viceversa

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:05

Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético ... o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  5. 5

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  8. 8

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  9. 9 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»