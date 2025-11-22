Oro Gema celebra su subasta especial de Navidad

Suplementos Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:17 Compartir

Valencia volverá a brillar el 27 de noviembre con la Subasta Especial de Noviembre organizada por Oro Gema Subastas, una cita imprescindible para los amantes de la alta joyería. En pleno corazón de la ciudad, en la Calle de la Paz, 17, la firma reunirá una selección de piezas únicas, difíciles de ver.

Desde su fundación, Oro Gema Subastas se ha consolidado como una referencia nacional en el sector de las subastas de joyas y relojes de lujo. Su filosofía combina la pasión por la belleza con la rigurosidad del trabajo artesanal, manteniendo un firme compromiso con la autenticidad, la transparencia y la calidad. Cada pieza ha sido cuidadosamente seleccionada y certificada, garantizando no solo su valor económico, sino también su historia y singularidad.

Joyas con historia y nombres propios

La Subasta Especial de Noviembre reunirá algunas de las joyas más exclusivas del mercado. Entre ellas, un brazalete de Buccellati, Tiffany & Co., Pomellato, Masriera, Bagués y el legendario joyero William Goldberg.

Cada una de estas piezas representa la esencia de la alta joyería: diseño, tradición y excelencia. Desde sortijas con rubíes naturales hasta pendientes de diamantes o pulseras Rivière, la subasta se convierte en una oportunidad irrepetible para adquirir joyas exclusivas que trascienden modas y generaciones.

También destaca una cuidada selección de relojes de lujo, donde la precisión técnica se une al diseño más refinado. Firmas internacionales y modelos de gran prestigio formarán parte de los lotes disponibles, pensados tanto para coleccionistas como para quienes buscan una inversión duradera.

Una experiencia abierta al público

La entrada es libre hasta completar aforo, una ocasión excepcional para adentrarse en el mundo de la alta joyería. Antes del evento, los interesados pueden visitar la tienda de Oro Gema Subastas para admirar las piezas en persona y apreciar al detalle las joyas por las que luego querrán pujar.

Puede descargarse el catálogo completo de los lotes de esta subasta, con toda la información sobre cada joya y reloj que saldrá a puja.

Las pujas podrán realizarse de forma presencial, por teléfono o a través de la web, facilitando la participación desde cualquier lugar. Durante la subasta, los asistentes disfrutarán de un cóctel-catering exclusivo, en un ambiente elegante que combina emoción, arte y sofisticación.

El valor de lo auténtico

Con años de experiencia y una reputación basada en la confianza, Oro Gema Subastas reafirma su papel como referente en la subasta de joyas en Valencia. Su equipo de expertos ofrece un asesoramiento cercano, pensado para que cada cliente viva la experiencia con la garantía de una casa consolidada.

El 27 de noviembre, a las 17:30 horas, se celebrará la subasta especial de navidad.