Omoda desembarca en València con dos SUV electrificados que desafían a las marcas premium

La presencia de fabricantes chinos en el mercado de la movilidad eléctrica no para de crecer. Yun claro ejemplo es el de Omoda que, a través de Himasa, su concesionario oficial en Valencia, va a exponer en ECOMOV sus principales alternativas electrificadas del 26 al 28 de septiembre.

Y uno de los grandes atractivos del despliegue expositivo de la marca será el nuevo Omoda 9 SHS, un SUV híbrido enchufable que llega dispuesto a marcar un punto de inflexión en el segmento premium. Con 4,77 metros de longitud y un diseño de estilo cross-coupé, el Omoda 9 SHS combina líneas fluidas, proporciones equilibradas y una aerodinámica sobresaliente. La firma ha puesto especial atención en la iluminación avanzada y en cada detalle estético.

Ampliar Omoda 9

En su interior, el confort es protagonista. Un habitáculo silencioso y amplio, presidido por una pantalla panorámica de 24,6 pulgadas, se complementa con asientos de cuero Nappa con ventilación, calefacción y función de masaje. La tecnología también se refleja en el completo sistema multimedia, el Head-Up Display y el control por voz.

El apartado mecánico es el que realmente convierte al Omoda 9 SHS en una propuesta diferencial. Su sistema Super Hybrid System (SHS) combina cuatro motores —tres eléctricos y uno de combustión— con una batería de alta densidad.

Ampliar Interior del Omoda 9

El resultado son 537 CV de potencia, una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, una autonomía eléctrica de 145 km y una autonomía total que supera los 1.100 km. Todo ello con consumos contenidos y tracción total, reforzados por una suspensión electromagnética CDC que optimiza confort y dinamismo.

Omoda 5 EV

El Omoda 5 EV se presenta como un SUV eléctrico de nueva generación que destaca por su equipamiento completo y un posicionamiento muy competitivo en precio dentro de su categoría.

Ampliar Omoda 5

Está impulsado por una batería de litio-ferrofosfato de 61 kWh, desarrollada con tecnología de celdas Blade, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 430 kilómetros en ciclo WLTP gracias a unos consumos ajustados de apenas 15,5 kWh/100 km. Además, la gestión de carga resulta especialmente práctica, ya que admite recarga rápida en corriente continua a 80 kW, recuperando del 30 al 80 % de su capacidad en menos de media hora.

El Omoda 5 EV recurre a un motor eléctrico de 204 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 172 km/h.

Ampliar Omoda 9

Otro de sus grandes atractivos es la garantía, que cubre siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo completo y hasta ocho años o 160.000 kilómetros en el caso de la batería, reforzando así la confianza en su durabilidad y fiabilidad.