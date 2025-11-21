Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
García Magán, a la izquierda, en la rueda de prensa de este viernes. R. C.

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

«Hay que dejar que los jueces actúen», dice el portavoz de la Conferencia Episcopal sobre el obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos a un menor

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  7. 7

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  10. 10

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza