Los nuevos SUV de Ebro que llegan este mes a Valencia en Marcos Automoción

La marca española Ebro da un paso adelante en electrificación con los nuevos S700 PHEV y S800 PHEV, dos SUV híbridos enchufables que combinan eficiencia, potencia y tecnología. Una tecnología PHEV que va a ser uno de los alicientes del montaje desplegado por Ebro Marcos Automoción en ECOMOV del 26 al 28 de septiembre.

Mientras el S700 (4,55 m) compite en el segmento de los SUV compactos, el S800 (4,73 m) apunta al de los grandes todo camino familiares con una distribución interior de 7 plazas. Ambos modelos utilizan la tecnología híbrida de tercera generación del Grupo Chery, que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI de 143 CV con un motor eléctrico de 204 CV. En conjunto, permiten alcanzar consumos de 0,8 litros cada 100 km en el S700 y 0,7 litros en el S800. La autonomía eléctrica es de hasta 90 km, mientras que la total supera los 1.200 km en el caso del S700 y los 1.100 km en el S800.

Ampliar Ebro PHEV

La batería admite carga rápida en corriente continua (del 30 al 80 % en solo 19 minutos) y ofrece función V2L para alimentar dispositivos externos. Ambos modelos cuentan con un interior tecnológico, pantalla HD, head-up display, reconocimiento de voz y hasta 9 airbags en el S800. En conjunto, una propuesta avanzada, eficiente y bien equipada para quienes buscan versatilidad sin renunciar a la sostenibilidad.

Alternativa compacta

Ebro amplía su gama con el lanzamiento del S400, un SUV de tamaño compacto que aterriza en uno de los segmentos más competitivos del mercado: el de los SUV urbanos. Con este modelo, la marca no solo refuerza su oferta, sino que introduce por primera vez la tecnología híbrida (HEV) en su catálogo, una decisión clave para competir en un mercado cada vez más enfocado en la sostenibilidad.

Ampliar Ebro S400

El S400 mide 4,32 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,65 de alto, unas dimensiones que lo hacen ideal para moverse con agilidad por la ciudad sin sacrificar el espacio interior. Su diseño moderno y su interior bien equipado apuntan directamente a un público urbano y tecnológico, que valora tanto la eficiencia energética como la conectividad y el confort. Bajo el capó, el S400 combina un motor de gasolina atmosférico 1.5 con un propulsor eléctrico, para alcanzar una potencia conjunta de 211 CV.

Ampliar Ebro S800

Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos, con un consumo medio de 5,3 l/100 km y unas emisiones de 120 g CO₂/km. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT y las ventajas añadidas.

El nuevo Ebro S400 está disponible en las versiones: Premium (27.490 euros) y Excellence (28.990 euros), ambas con un destacado nivel de equipamiento dentro del segmento de los todocamino compactos.