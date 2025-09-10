El nuevo Renault 5 E-Tech arrasa: más de 40.000 unidades vendidas y versión desde 24.950 euros

Suplementos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:56 Compartir

Renault es un fijo en el destacado grupo de la industria del automóvil que ha apostado por la electrificación de su gama. Ytambién lo es de ECOMOV, la feria referente de la movilidad cero emisiones. Y en esta ocasión, al firma francesa pone de manifiesto de nuevo su implicación con las nuevas tecnologías de propulsión eficientes con un amplio repertorio de propuestas electrificadas a distintos niveles en el evento que acogerá la Marina de Valencia del 26 al 28 de septiembre.

Renault 4

Y una de las más destacadas es la reinvención de todo un clásico como el Renault 4. Este modelo se sitúa en el segmento B, justo por encima del 5 E-Tech, con un planteamiento más amplio y polivalente pensado para familias y conductores que buscan un vehículo versátil.

Su maletero de 420 litros, de formas cúbicas y fácil acceso, es uno de los puntos fuertes, al que se suma una gran modularidad interior gracias a la banqueta trasera abatible y al innovador asiento del acompañante tipo tablet, que mejora las posibilidades de carga y uso cotidiano.

Con una distancia al suelo generosa y el sistema Extended Grip, el modelo está preparado tanto para el tráfico urbano como para trayectos en carreteras secundarias o firmes en mal estado. Además, combina habitabilidad y confort con la eficiencia de un sistema de propulsión eléctrica que ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía, suficiente para cubrir desde los desplazamientos diarios hasta viajes más largos.

Construido sobre la plataforma AmpR Small, compartida con el Renault 5, el Renault 4 E-Tech recupera el espíritu práctico y accesible del modelo original, ahora reinterpretado bajo los valores de la conducción eléctrica y con un enfoque claramente familiar.

En la muestra y flota de unidades que Renault va a tener disponible en ECOMOV no puede faltar la gama 5 E-Tech eléctrica. Desde su lanzamiento en octubre de 2024, el Renault 5 E-Tech eléctrico ha logrado superar las 40.000 unidades vendidas y, en apenas unos meses, se ha situado como el coche eléctrico más vendido a particulares tanto en el continente como en España.

Un catálogo que se refuerza ahora con la llegada de la versión five, la más asequible de la gama, que parte desde 24.950 euros antes de aplicar ayudas y descuentos. Este precio lo coloca como una de las opciones más competitivas en un segmento en plena expansión y responde a la voluntad de Renault de democratizar el acceso al vehículo eléctrico.

La versión five equipa un motor de 95 CV y batería de 40 kWh, con autonomía de hasta 312 kilómetros. Su interior incluye doble pantalla digital, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay y un equipamiento completo para un modelo de acceso. Además, la oferta del 5 E-Tech también ha recibido recientemente una versión evolution equipada con la batería de 52 kWh lo que le permite alcanzar hasta 410 kilómetros con una sola carga. Este acabado añade además recarga rápida en corriente continua y climatización automática, incorporando funciones avanzadas como la posibilidad de alimentar dispositivos externos.

Con cinco terminaciones disponibles, desde el práctico five hasta el exclusivo Roland-Garros, el 5 E-Tech eléctrico se adapta a diferentes perfiles de usuario, desde quienes buscan un segundo coche urbano hasta quienes necesitan un vehículo principal con mayor alcance.

Renault Scenic, ahora con 'one pedal'

Otro de los eléctricos protagonistas en el stand de Renault será el actualizado Scenic. Con 4,47 metros de longitud y un diseño pensado para la eficiencia, combina tamaño compacto con una sorprendente autonomía que puede alcanzar hasta 625 kilómetros, lo que lo convierte en una opción válida tanto para el día a día en ciudad como para los viajes de larga distancia.

Elegido Coche del Año en Europa 2024, el Scenic E-Tech apuesta por una experiencia de conducción cómoda y tecnológica. Una de sus novedades es la función One Pedal, que permite acelerar y frenar con un solo pedal gracias a la regeneración energética, optimizando la suavidad de marcha en entornos urbanos y reduciendo el desgaste de frenos.

La recarga también gana en polivalencia ya que incluye de serie un cargador bidireccional de 11 kW y más adelante se ofrecerá uno de 22 kW, ideal para aprovechar puntos públicos de alta potencia. Además, incorpora la función V2L, que permite utilizar la batería del coche como fuente de energía.

Otro de los modelos presentes en esta feria será el Rafale, un todo camino de 4,71 metros de longitud de estilo SUVcoupé disponible con motorizaciones híbrida e híbrida enchufable. Precisamente esta segunda es una de las más destacadas de la gama E-Tech de Renault. Se trata del Rafale E-Tech 4x4 300 CV, un modelo que recurre al bloque delantero E-Tech híbrido, y al que añade un motor eléctrico adicional en el eje trasero, lo que le permite contar con tracción total y alcanzar esa potencia conjunta de 300 CV. Con todo ello consigue unas prestaciones sobresalientes y una eficiencia que se refleja en sus 105 km de autonomía eléctrica y más de 1.000 combinada.