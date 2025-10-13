Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Medicamentos en una farmacia. Marta Moras

Sanidad publica el nuevo precio de los medicamentos en farmacias y para hospitales

Cuando se incorporan genéricos o biosimilares, el precio de referencia se revisa a la baja, generando un ahorro directo para el sistema sanitario

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:27

Comenta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 13 de octubre de 2025 publica la resolución del Ministerio de Sanidad por la que se actualizan los precios de referencia de los medicamentos incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta revisión, de carácter anual, responde a lo dispuesto en el Real Decreto 177/2014, que regula el sistema de precios de referencia y el procedimiento para su revisión.

La medida afecta a miles de presentaciones de medicamentos dispensados tanto en oficinas de farmacia como en hospitales. Cuando se incorporan genéricos o biosimilares, el precio de referencia se revisa a la baja, generando un ahorro directo para el sistema sanitario.

Puedes ver el listado completo publicado y utilizar el buscador para encontrar algún medicamento en concreto y su precio, tanto con el precio industrial de referencia (PVL) como con el precio de venta al público (IVA incluido)

Entran en vigor en dos meses

Los nuevos precios serán de aplicación a los dos meses de su publicación, tras un periodo transitorio que permite la adaptación de los agentes del sector. Esta revisión anual forma parte de las políticas de control del gasto público en sanidad y contribuye a la sostenibilidad económica del SNS, garantizando que los recursos se destinen a financiar nuevos tratamientos y tecnologías médicas innovadoras.

Cada año, el Ministerio analiza la evolución del mercado, la entrada de genéricos y biosimilares, y los costes de producción, para ajustar los precios financiados por el sistema público. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico y el acceso equitativo a los tratamientos.

Con esta actualización, Sanidad busca mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y la seguridad terapéutica. Se asegura que los medicamentos sigan siendo accesibles para los pacientes y que las administraciones públicas puedan controlar el gasto sin comprometer la calidad asistencial.

La resolución detalla los nuevos precios por grupos homogéneos y actualiza los denominados conjuntos de referencia, que agrupan fármacos con igual principio activo y vía de administración.

Además, el texto introduce ajustes técnicos para mejorar la transparencia y trazabilidad del proceso, facilitando la comunicación entre laboratorios, distribuidores y farmacias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sanidad publica el nuevo precio de los medicamentos en farmacias y para hospitales

Sanidad publica el nuevo precio de los medicamentos en farmacias y para hospitales