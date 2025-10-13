Sanidad publica el nuevo precio de los medicamentos en farmacias y para hospitales Cuando se incorporan genéricos o biosimilares, el precio de referencia se revisa a la baja, generando un ahorro directo para el sistema sanitario

Nacho Ortega Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 13 de octubre de 2025 publica la resolución del Ministerio de Sanidad por la que se actualizan los precios de referencia de los medicamentos incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta revisión, de carácter anual, responde a lo dispuesto en el Real Decreto 177/2014, que regula el sistema de precios de referencia y el procedimiento para su revisión.

La medida afecta a miles de presentaciones de medicamentos dispensados tanto en oficinas de farmacia como en hospitales. Cuando se incorporan genéricos o biosimilares, el precio de referencia se revisa a la baja, generando un ahorro directo para el sistema sanitario.

Puedes ver el listado completo publicado y utilizar el buscador para encontrar algún medicamento en concreto y su precio, tanto con el precio industrial de referencia (PVL) como con el precio de venta al público (IVA incluido)

Entran en vigor en dos meses

Los nuevos precios serán de aplicación a los dos meses de su publicación, tras un periodo transitorio que permite la adaptación de los agentes del sector. Esta revisión anual forma parte de las políticas de control del gasto público en sanidad y contribuye a la sostenibilidad económica del SNS, garantizando que los recursos se destinen a financiar nuevos tratamientos y tecnologías médicas innovadoras.

Cada año, el Ministerio analiza la evolución del mercado, la entrada de genéricos y biosimilares, y los costes de producción, para ajustar los precios financiados por el sistema público. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico y el acceso equitativo a los tratamientos.

Con esta actualización, Sanidad busca mantener el equilibrio entre la eficiencia económica y la seguridad terapéutica. Se asegura que los medicamentos sigan siendo accesibles para los pacientes y que las administraciones públicas puedan controlar el gasto sin comprometer la calidad asistencial.

La resolución detalla los nuevos precios por grupos homogéneos y actualiza los denominados conjuntos de referencia, que agrupan fármacos con igual principio activo y vía de administración.

Además, el texto introduce ajustes técnicos para mejorar la transparencia y trazabilidad del proceso, facilitando la comunicación entre laboratorios, distribuidores y farmacias.