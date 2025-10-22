Así funcionará el nuevo permiso laboral de 15 días por cuidados paliativos que Yolanda Díaz quiere incluir en el Estatuto de los Trabajadores Está en fase de negociación y será compatible con los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización

EP y Nacho Ortega Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:16 Comenta Compartir

El Ministerio de Trabajo quiere crear un permiso laboral de hasta 15 días para cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad, según un documento enviado por el Departamento de Yolanda Díaz a los agentes sociales.

El nuevo permiso por cuidados paliativos podrá dividirse, a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un período de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados.

Solo se podrá hacer uso de este permiso una única vez respecto de la persona que precisa de los cuidados paliativos, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora a acogerse, además y durante ese período, a los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria.

Además, el texto recoge la ampliación del derecho a la reducción de jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella, a quien precisa encargarse del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que precisa de cuidados paliativos , tanto en régimen de atención hospitalaria como domiciliaria.

Qué son los cuidados paliativos Los cuidados paliativos son los cuidados de pacientes y familias con enfermedades con una expectativa de vida limitada en etapas avanzadas que presentan muchos problemas y necesidades físicas, sociales, psicológicas y espirituales. Alivian el dolor y los otros síntomas; respetan la vida, y contemplan la muerte como un proceso natural; no intentan precipitar ni atrasar el momento de la muerte; integran los aspectos psicológicos, sociales y espirituales de la atención al paciente; le ofrecen al paciente un soporte que le permita vivir tan activamente como sea posible, hasta su muerte; le ofrecen a la familia un soporte que le ayude a encarar el sufrimiento del paciente e de su propio duelo; utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades del paciente e de su familia, incluyendo el acompañamiento psicológico del duelo, de ser necesario; pretenden mejorar la calidad de vida y pueden también influír favorablemente sobre el curso de la enfermedad; pueden aplicarse en un estadio tempranero de la enfermedad, paralelamente a otras terapias enfocadas a prolongar la supervivencia (por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia); son igualmente compatibles con las pruebas necesarias para diagnosticar y tratar mejor las complicaciones de la enfermedad.

Permiso por eutanasia

Otra de las novedades del Real Decreto que Trabajo quiere impulsar con nuevos permisos retribuidos es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por esta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

Temas

Yolanda Díaz