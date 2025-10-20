Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una sesión del Parlamento europeo en una imagen de archivo. LP

Europa cambia el carné de conducir a partir de este 21 de octubre: de la conducción acompañada con 17 años al período de prueba

El Parlamento Europeo vota una nueva normativa que moderniza el permiso de conducción en toda la Unión Europea

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:30

El carné de conducir que conocemos está a punto de cambiar. El Parlamento Europeo vota el martes 21 de octubre una nueva normativa que moderniza el permiso de conducción en toda la Unión Europea, con la llegada del formato digital, un período de prueba para conductores noveles y normas más duras contra la conducción imprudente.

El pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo debatirá y votará el acuerdo alcanzado con el Consejo para actualizar la Directiva sobre el permiso de conducción, una de las reformas más relevantes del paquete europeo de seguridad vial. Una vez votada y, en su caso, aprobada, habrá un periodo para que los estados miembros la puedan aplicar, por lo que no tiene por qué ser instantánea.

Carné de conducir digital

La nueva normativa introduce el carné de conducir digital, que podrá llevarse directamente en el móvil y será válido en todos los Estados miembros. Además, los conductores noveles deberán pasar un período de prueba mínimo de dos años, con especial atención a infracciones graves.

Conducción acompañada con 17 años

La formación de los nuevos conductores incluirá contenidos sobre punto ciego, uso del teléfono móvil y convivencia con peatones y ciclistas, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables. Entre las principales novedades también figura la conducción acompañada desde los 17 años y la posibilidad de obtener permisos profesionales de camión desde los 18 años y de autobús desde los 21.

Multas y sanciones del extranjero

Otro de los cambios clave será la armonización de las sanciones de tráfico: si un conductor pierde los puntos del carné en un país de la UE, la sanción se aplicará automáticamente en toda la Unión, poniendo fin a la impunidad de quienes conducen imprudentemente en el extranjero.

Puedes leer la normativa completa que se debate en el Parlamento Europeo.

El texto forma parte de la estrategia europea para lograr el objetivo de «cero muertes en carretera» en 2050. La votación está prevista para el martes 21 de octubre, y los detalles de la normativa se darán a conocer a partir de las 14.00 horas.

