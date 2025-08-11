Este municipio español famoso por su arquitectura se convierte en el escenario de la nueva entrega de 'Los Juegos del Hambre' El alcalde está más que feliz con un rodaje que «es un paso más en la promoción» de la localidad

Lago del Valle, en el Parque Natural de Somiedo, epicentro del rodaje de 'Juegos del Hambre', con el símbolo en el círculo.

Mario Lahoz Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 01:16 Comenta Compartir

'Los Juegos del Hambre' está preparando la próxima entrega y el equipo ha elegido como próxima parada un municipio de España. Esta saga que reunió a millones y millones de espectadores en las salas de cine por todo el mundo ha decidido que la localización del distrito 14 de Panem esté ubicada en Asturias.

Será el lugar de reunión de actores, actrices y un equipo de 300 personas. De ese futuro distópico de control y supervivencia que ha contado con rostros como los de Jennifer Lawrence y Woody Harrelson. La localidad asturiana de Somiedo se va a convertir en uno de los escenarios clave de una de las sagas más taquilleras de Hollywood.

Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, está entusiasmado: «Esta película es un paso más en la promoción no solo de aquí sino también de Asturias». Porque los verdes colores asturianos serán protagonistas de la película ya que, el Lago del Valle, dentro del Parque Natural, será una de las localizaciones estrella.

Los vecinos del municipio ya esperan la llegada de los actores. Claro está que ahora toca adaptarse y hacerse a esta nueva realidad. Porque cosas así no pasan siempre y tanto los habitantes de Somiedo como los turistas van a tener que cambiar algo sus rutinas.

«En agosto tenemos gente siempre. Ahora al venir los de las películas nos quitará al turista que viene a diario», expresa el dueño de un bar. El rodaje va a durar julio y agosto, justo en la temporada alta de turismo, y va a repercutir económicamente en todos los negocios.

El sinsajo va a volver a resonar y, esta vez, va a poner a Asturias en el foco de una de las sagas más exitosas del mundo del cine