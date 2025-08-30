Victoria Beckham se mofa del nuevo corte de pelo de David Beckham: «Te queda horrible» La pareja ha protagonizado un momento juntos que se ha hecho viral en redes sociales

M. G. Sábado, 30 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

Que David Beckham haya optado por dejar de acudir a los centros de peluquería y ahora se corte el pelo él mismo, en casa, no es ningún secreto. No obstante, en su último intento de corte de pelo el resultado no ha acabado siendo lo que esperaba. El cabezal de la máquina se soltó, provocando que el exfutbolista del Real Madrid se cortase más de la cuenta y se hiciera un trasquilón en la cabeza.

Su mujer, Victoria Beckham, lejos de preocuparse o de tomarse en serio la situación, aprovechó el pequeño accidente para grabar un vídeo y burlarse amistosamente de su marido. De esta manera, la pareja ha vuelto a protagonizar un momento desenfadado juntos, reflejando la buena relación que mantienen tras el paso de los años.

En el vídeo aparece David Beckham en primer plano, mientras que la ex-Spice Girl le pregunta: «¿Qué has hecho?». A lo que responde: «No tiene gracia... se me cayó el cabezal de la máquina». Finalmente, Victoria no puede aguantar la risa, y termina diciéndole: «No se ve nada de bien. Ya sabes que yo siempre voy a ser sincera contigo: Te queda horrible».