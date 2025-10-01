El truco de la nutricionista Júlia Farré para que la lechuga en bolsa se conserve más tiempo Es común que en apenas dos o tres días ya aparezcan hojas blandas o con mal color: la experta revela cómo solucionarlo

Mar Georga Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:00

La lechuga es una de las verduras más delicadas y difíciles de conservar. Debido a la humedad y a la exposición al etileno de otras frutas, esta hortaliza puede llegar a estropearse muy rápidamente. Una situación que no hace más que empeorar en aquellos casos en los que la lechuga viene ya cortada dentro de bolsas de plástico. En ocasiones, este alimento ya muestra mal color y olor, así como una textura blanda, en cuestión de uno o dos días.

Es por ello que la nutricionista Júlia Farré ha querido ofrecer el truco definitivo para que la lechuga en bolsa se conserve en la nevera durante más tiempo. Pero antes, ¿por qué ocurre esto? El problema, explica, reside en la humedad que se genera dentro del envase, una vez abierto. «La lechuga dentro de la bolsa coge humedad y esto va a hacer que se ponga blandurria y fea en pocos días».

Para mitigar este exceso de humedad, la experta recomienda introducir un trozo de papel de cocina absorbente dentro de la bolsa. Este papel actúa como una esponja que absorbe el vapor que se va acumulando dentro, permitiendo de esta manera alargar la vida de esta hortaliza fresca. Eso sí, este trozo de papel de cocina no debe olvidarse dentro, sino que debe ser repuesto cada vez que sea necesario. «Cuando el papel ya esté húmedo hay que cambiarlo», concluye la nutricionista Júlia Farré.