El truco definitivo para quitar la molesta arena de playa del coche

Una de las tareas más molestas de ir a la playa es tener que limpiar después el coche. Eliminar esos molestos granos de arena que quedan incrustados en nuestro bañador o en nuestras chanclas y que, después, quedan repartidos por las alfombrillas y en los asientos.

Muchas veces la solución improvisada es colocar varias toallas para sentarnos encima e intentar no movernos demasiado para que la arena no se desprenda y ensucie todo el interior. Y todo ello, para no tener que darnos la paliza al día siguiente para dejarlo todo limpio, como si no hubiera pasado nada.

Pues bien, un usuario de TikTok ha compartido en su cuenta (@walenyc) una sencilla técnica, a la par que sorprendente, para eliminar hasta el último grano de arena sin demasiado esfuerzo. Solo necesitas un aspirador de mano o doméstico y una pistola de masajes.

La técnica es fácil y simple y consiste en encender la pistola de masajes y ponerla a vibrar sobre la superficie o tejido que quieras limpiar. La vibración hará que los granos de arena, incluso los más adheridos, se desprendan y se agrupen. Es en este momento cuando entra en juego la aspiradora de mano, encargada de absorverlos y hacerlos desaparecer.

Este método sirve tanto para las alfombrillas, como para los asientos como para el maletero, este último es el que más arena recoge ya que en él solemos poner todos los enseres que llevamos a la playa.