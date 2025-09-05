Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
PETER FOLEY / EFE

La técnica coreana para dar volumen a los labios que arrasa en TikTok y entre las influencers

Los 'Blurred Lips' favorecen a todo el mundo

Mar Georga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:24

Se llaman 'Blurred Lips' y ya forman parte del ritual de belleza de muchas famosas e influencers -entre las que se encuentran Rosalía, Lady Gaga y Hailey Bieber-. Se trata de un técnica de maquillaje importada desde Corea, y busca dejar atrás la perfilación labial que tanto se ha visto en los últimos años. Los 'Blurred Lips' apuestan por la técnica de la difuminación con el objetivo de jugar con la vista y crear una sensación de mayor volumen.

«En lugar de buscar un contorno marcado, lo que se busca es justo lo contrario: suavizar los bordes y concentrar el color en el centro de la boca para lograr ese efecto de labio mordido que resulta tan favorecedor. Es un gesto muy sencillo, pero cambia por completo la expresión del rostro«, explica la maquilladora Cristina Nuevo en una entrevista a 'La Vanguardia'.

@evelyncherie_ Pink blurry lips >>> 💖💖 #romand #blurfudgetint #cooltone #makeuptutorial #makeuplook #tutorial #kbeauty ♬ You & Me - 제니 (JENNIE)
@jaerini my latest obession has been blurred lips 💕also thank you sm for 40k!! #holygrailproducts #lipcombo #kbeauty #koreanmakeup #fypシ ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

Para maximizar los resultados, es importante que los labios estén exfoliados e hidratados antes de la aplicación del labial. Una vez preparados, se aplican dos labiales: el primero, de un tono más claro, se utiliza a modo de base; el segundo, más oscuro, se aplica en la zona del centro de la boca y se difumina ligeramente con la yema del dedo o con una broncha esponjosa. «De manera que los bordes se desdibujen y el tono se degrade hacia el exterior, imitando el rubor natural de un labio mordido», señala la maquilladora.

El 'Burred Lips' consigue crear un efecto óptico de labios voluminosos. Su sencillez ha conquistado a numerosas famosas e influencers, haciendo que se haya vuelto viral en TikTok e Instagram. Esta técnica puede aplicarse con cualquier tipo de pintalabios y tono labial. «Si lo que se busca es un acabado más jugoso, basta con añadir una capa de gloss o aceite labial para potenciar el efecto de volumen», concluye la experta.

