La sorprendente bolsa-barriga que triunfa en internet Yixinlifeas, la bolsa de papá transfronteriza más vendida. Una simple riñonera. Eso sí, con un diseño chocante. Una falsa tripa cervecera en toda regla para llevar cómodamente nuestros utensilios: móvil, llaves... LP Lunes, 12 agosto 2019, 20:35

Pues no es una barriga de verdad, pero lo parece. Quien no luce una tripa cervecera, aunque esté delgado como una raspa, es porque no quiere. Se trata de uno de esos sorprendentes (bizarros) artículos que se venden en internet.

Se anuncia como «Yixinlifeas, la bolsa de papá transfronteriza más vendida, antirrobo». Pues bien, es una simple riñonera. Eso sí, con un diseño chocante. Una falsa barriga cervecera en toda regla para llevar cómodamente nuestros utensilios: móvil, llaves... Eso sí, sólo es apta para los más atrevidos.

El vendedor lo tienen claro: «No importa donde vayas, atraerá la atención de la gente». Seguro. Y por un módico precio: sólo 5,81 euros más gastos de envío (gratis en algunos portales).

Impactante, sin duda.

Puede comprarse en las habituales tiendas de comercio electrónico como Amazon, AliExpress o ebay. Y parece tener éxito. En alguna de ellas aparece como uno de los artículos más vendidos.

Ojo. Hay un versión 'tableta de chocolate' por el mismo precio.