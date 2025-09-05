Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Señalización de un Gran Recorrido (GR) en una roca, lo que indica que continuemos por ese camino. FLICKLR

Rojo, verde, blanco y amarillo: ¿qué significan las señales de colores en las rutas de senderismo?

Ofrecen información sobre la longitud y la dirección de los trayectos

M. G.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:55

Estas líneas de colores aparecen en las rocas, en los troncos de los árboles o en los postes, y su función no es otra que la de orientar y transmitir información sobre las rutas de senderismo. Estas paletas de colores sirven a modo de indicador para que el senderista pueda guiarse, además de conocer mejor un lugar y su estado. Es como el Google Maps del senderismo, pero sin mapas ni internet.

Según establece el manual de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), existen diversos tipos de señales en los senderos, los cuales varían en color y forma. Dependiendo de la orientación de los trazos, estas líneas pueden indicar continuidad, cambio de dirección o un camino incorrecto. Mientras que dos trazos paralelos indican continuidad, las que tienen forma de equis señalan que la dirección es errónea.

@emisanchez1970 #quebuenoparalasrutas #genial #😘😘🇪🇸🇪🇸 ♬ sonido original - Emi Sánchez
Senderismo FEDME

- Blanco y rojo: Senderos de Gran Recorrido (GR) que superan los 50 kilómetros.

- Blanco y amarillo: Senderos de Pequeño Recorrido (PR), es decir, aquellas rutas de entre 10 y 50 kilómetros.

- Blanco y verde: Senderos Locales de menos de 10 kilómetros.

Conocer estos trazos de colores resulta una tarea imprescindible antes de adentrarse en una ruta de senderismo, ﻿y aunque algunos senderistas ya conozcan esta información, muchos otros usuarios pueden desconocerla todavía. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que se trata de indicadores gestionados por las federaciones autonómicas o territoriales, por lo que pueden variar en otros países.

