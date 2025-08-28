Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Loterías y Apuestas del Estado. E.P.

Organismos alertan de una nueva estafa: "Se hacen pasar por la Lotería Nacional"

Se ha detectado un repunte de este tipo de engaño en los últimos días

M. G.

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:31

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha alertado a los usuarios de una nueva estafa. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Lotería Nacional a través de un SMS enviado al teléfono móvil de la víctima, con el objetivo de obtener sus datos personales. Con esta información, los estafadores pueden suplantar la identidad de la víctima para realizar operaciones fraudulentas en su nombre.

"La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado que circula un SMS fraudulento enviado desde un número desconocido que se hace pasar por la Lotería Nacional. En el texto, se afirma que el usuario ha ganado 950.000 euros y pide que proporcione sus datos personales (nombre y número de teléfono) para reclamar el supuesto premio", explica la agencia.

El comunicado señala que "el mensaje incluye un enlace a una web sospechosa y una dirección de contacto de correo electrónico no oficial (contactcompany960@gm...). En realidad, se trata de una estafa que busca obtener los datos personales y bancarios de la víctima para robar dinero, vender esos datos en el mercado negro o realizar estafas personalizadas".

Por ello, la agencia concluye que: "Si no has jugado a la lotería, ignora el mensaje. Si has participado, comprueba tu número en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de duda, puedes ir directamente a una administración de lotería oficial".

