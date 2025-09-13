Una joven compra una casa con una tara oculta y a los meses desarrolla una infección severa La afectada mostraba serios síntomas de alergia e infección en los ojos

Mar Georga Sábado, 13 de septiembre 2025

Sara, una joven de 28 años, decidió adquirir su primera vivienda en lo que parecía ser una oportunidad única. Ilusionada, jamás llegó a pensar que este aparentemente habitáculo perfecto escondía una tara oculta. No obstante, a los meses de instalarse en su nuevo hogar, comenzó a desarrollar una alergia e infección severa.

Entre los síntomas se incluían sensación de picor y ardor intenso en los ojos, e hinchazón y enrojecimiento alrededor de los ojos. Tras un año viviendo en la casa -espacio que habitaba con mayor asiduidad que su pareja ya que Sara trabajaba en remoto-, varias visitas al dermatólogo y al alergólogo y sin averiguar la razón por la que sufría esta extraña condición, la joven decidió irse de viaje unas semanas.

Fue entonces cuando descubrió que al alejarse de su vivienda habitual los síntomas mejoraban. Algunos usuarios de TikTok no dudaron en advertir a la creadora de que si el problema residía en la casa podría deberse a un problema de moho. “La gente inmediatamente me dijo que revisara la casa en busca de moho y que hablara con especialistas”, explica Sara. Es por ello que decidió contratar a una empresa especializada para que llevase a cabo un examen de presencia de moho y hongos. Los resultados fueron aterradores.

Los resultados de la prueba eran impactantes

El informe mostraba que los niveles de moho de la casa -invisible detrás de las paredes, en la cama y en los armarios- duplicaban notablemente los niveles máximos de seguridad. Esto significa que la vivienda no solo era inhabitable por razones de salubridad, sino que además excedía con creces los máximos establecidos por los organismos. Si el máximo se sitúa en 15, la prueba detectaba un índice de 34 de presencia de HERTSMI-2.

De entre todos los tipos de hongos se detectó una mayor presencia de Penicillium Chrysogenum, un moho que en exposiciones prolongadas puede desencadenar síntomas como estornudos, congestión y goteo nasal, picazón en los ojos, nariz y garganta, así como tos, dificultad respiratoria y, en casos más graves, neumonía e infecciones en ojos y oídos.

Ahora, Sara está buscando formas de resolver esta situación, a la vez que denuncia públicamente su caso. La joven ha compartido en redes sociales su enfado con la inmobiliaria y con los antiguos propietarios de la vivienda, de quienes presume que conocían esta situación pero que no la comunicaron al realizar la venta de la casa.