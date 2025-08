Hallan en el Amazonas una nueva especie de anaconda de 7 metros

Mar Georga Domingo, 3 de agosto 2025, 00:03 Comenta Compartir

El inesperado descubrimiento de esta gigantesca anaconda tuvo lugar en la selva del Amazonas durante el rodaje del documental 'Pole to Pole with Will Smith' hace unos meses. Aunque este programa protagonizado por Will Smith fue anunciado hace más de dos años, todavía no han aclarado si finalmente será emitido o no, por lo que su distribución está en el aire. Durante el rodaje de este documental, lo que en un principio iba a suceder como una inmersión en el pueblo indígena de los waorani al final terminó siendo una expedición en la que el científico Brian Fry halló una nueva especie de serpiente, la más grande del mundo.

A pesar de que la anaconda avistada, la verde del norte, comparte grandes similitudes con la anaconda verde del sur, estas dos poseen una variación genética del 5%. Para hacerse una idea de la gran diferencia que esto representa, «los humanos y los chimpancés difieren solo en un 2%», tal y como explica el científico. Este animal nunca antes registrado o filmado, se considera ahora la serpiente más grande del mundo, con un tamaño que fácilmente alcanza los 200 kilos de peso y los 7 metros de longitud. No obstante, debido a la deforestación de la cuenca del Amazonas, de los incendios forestales, la sequía y del cambio climático esta anaconda se encuentra en peligro de extinción.

Pese a su imponente tamaño esta serpiente no es venenosa, aunque sí puede rodear y estrangular a sus presas al formar parte de la familia de las boas. Como puede apreciarse en el vídeo, en el que aparece el biólogo y presentador de televisión Freek Vonk, la anaconda Eunectes Akayima se encontraba nadando en un lago a poca profundidad. Según el biólogo, esta se hallaba sumergida «en aguas poco profundas, acechando a su presa». La anaconda verde del norte es una especie muy venerada por parte del pueblo waorani, y tiene una esperanza de vida que alcanza los diez años en estado salvaje.