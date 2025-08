Una española viaja sola a Marruecos y es contundente con lo que ve: «No creo que sea un país para ir solo»

JZ Miércoles, 6 de agosto 2025, 01:11 Comenta Compartir

Marruecos se ha convertido en uno de los destinos más apetecibles para visitar en los últimos años desde España. No está lejos y sus precios son asequibles, sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos si decides viajar solo allí.

Clara, una joven española que crea contenido en TikTok, se ha vuelto viral al compartir su experiencia estando en Marrakech. «Lo que pasa aquí, no es que sea peligroso, es que son muy pesados, la palabra es pesadez», ha señalado.

«Todo el rato te intentan vender algo o te quieren ayudar en todo momento. Sinceramente, no creo que sea un país para ir solo la verdad», ha reconocido. «No es porque sea peligroso, es porque la gente no suele viajar sola aquí», ha añadido.

Además, ha contado que ha podido hablar con otras personas y su testimonio no ha sido muy positivo: «Sí que es verdad que una chica me dijo que la persiguieron y que no recomendaría ir sola, otra niña americana me dijo que tampoco, pero creo que es porque no haces tantos amigos como harías en Tailandia, por ejemplo».

Por último, ha criticado la suciedad que hay en las calles: «Todo está lleno de mierda, la gente es muy guarra. Hay mucha gente pidiendo y hay mucha pobreza, pero como en muchos sitio». Señala que si quieres ir a Marruecos lo hagas, pero que simplemente ella no recomienda hacerlo solo.

