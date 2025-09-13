Un aparcamiento pide más de 10.000 euros en multas a una mujer porque tardaba más de cinco minutos en pagar La joven llegó a acumular más de 60 multas porque, según relata, no le funcionaba bien la aplicación del móvil: el caso ha sido llevado a los tribunales

M. G. Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:55 Comenta Compartir

Una empresa operadora de aparcamientos con sede en Londres le ha reclamado 11.390 libras (cerca de 13.000 euros) en multas a una mujer asidua de sus servicios. ¿La razón? Porque la joven de 22 años no cumplió con una de las normas de dicho parking, que es abonar el dinero en un plazo de cinco minutos tras el ingreso al lugar.

En el juicio, la mujer defendió que: «a veces tardaba más de cinco minutos (en pagar) debido a la mala señal del teléfono dentro del parking y a los problemas con la aplicación móvil de pago«. Esta situación la llevó a acumular 67 notificaciones de cargos de estacionamiento.

En un principio, la usuaria del parking pagó varios de estos cargos, que «se reducían de 100 a 60 libras si se pagaban en un plazo de 14 días», pero finalmente optó por apelar estas multas. Tanto su familia como un bufet de abogados -quienes le brindaron asistencia legal gratuita- la animaron a tomar medidas legales y a denunciar su caso.

Por su parte, la empresa de aparcamiento se mostraba rotunda en el proceso judicial: «La persona en cuestión ha incumplido repetidamente los términos y condiciones contractuales, claramente expuestos y totalmente justos, en más de 100 ocasiones distintas«. A lo que añadía, según relata la 'BBC': »Mantenemos nuestra posición de que los términos de estacionamiento son legales, razonables y no ambiguos. Incumplimientos persistentes de esta naturaleza no pueden justificarse«.

El proceso judicial se llevó a cabo en el Tribunal del Condado de Middlesbrough. En dicho juicio, el abogado de la joven argumentó que la regla de los cinco minutos era «inherentemente absurda«, debido a »la falta de señal telefónica en el aparcamiento y al tiempo que se tarda en realizar un pago por teléfono«.

El veredicto de la jueza

Finalmente, la jueza ha fallado a favor de la demandante, desestimando las reclamaciones originales de la empresa. Además, ha condenado a la empresa de parking a pagar más de 10.000 libras por los costes legales. La compañía ha perdido dos veces en los juzgados, puesto que el tribunal de apelación confirmó esta primera sentencia.

Temas

Juicios

Londres

Aparcamiento

teléfono

BBC