Eclipse lunar. NASA

Así será el eclipse total de Luna en septiembre: a qué hora mirar el cielo en España

La noche del domingo 7 de septiembre la Luna se teñirá de rojo

Mar Georga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:56

El 7 de septiembre el cielo nos deleitará con un fenómeno inusual: un eclipse total de Luna, un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando de este modo su sombra sobre el satélite. Esto significa que, durante unos minutos, la Luna adquirirá un tono rojizo muy característico, lo que popularmente se conoce como 'Luna de Sangre'.

Este eclipse total de la Luna, según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN), será visible en gran parte del mundo, en regiones como Europa, Asia, Oceanía, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica. Concretamente, en España se podrá disfrutar de este fenómeno astronómico una vez se haya hecho de noche, aunque no a la misma hora ni de la misma forma en la totalidad del territorio.

En la mayor parte de la península, además de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá ya totalmente eclipsada. Por su parte, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias la fase total habrá concluido en el momento de la salida de la Luna, por lo que solo se podrá visualizar la 'Luna de Sangre' al final del eclipse parcial.

Esta actividad, a diferencia del eclipse solar, no entraña ningún tipo de riesgo para la vista. Este fenómeno, según el cual la Luna adquiere un tono rojizo, podrá ser observado a simple vista, sin necesidad de ningún tipo de telescopio, ni protección ocular o instrumentación especial.

