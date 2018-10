El bulo del arroz infectado con un virus de Pakistán que ha llegado a España El ministerio de Sanidad ha desmentido la información y asegura que de los seis cargamentos de arroz pakistaní que han llegado a España en 2018, ninguno es de la marca 'Dana' LAS PROVINCIAS Valencia Sábado, 20 octubre 2018, 13:24

Seguramente haya recibido ya, o si no lo hará en breve, un mensaje de Whatsapp de un conocido advirtiéndole de una partida de arroz infectada con un temible virus que ha llegado a España. El mensaje es el siguiente: «Me está comentado una amiga que trabaja en Aduanas que llegó un cargamento de arroz y que no pasó las normas de Sanidad porque trae un virus que sólo se ve en Pakistán. El arroz es de allá y el árabe pago y sobornó para que le sacaran la mercancía y ya lo distribuyeron. El arroz se llama 'Dana' y el empaque es azul y dice hecho en Pakistan. Que por favor no lo vayan a comprar esta muy contaminado ¡Compartan esta información! con sus familiares y demás personas.»

Se trata de un bulo que inició en Panamá y obligó a la Autoridad Panameña de la Seguridad Alimentaria a pronunciarse y desmentir con una carta la información.

El ministerio de Sanidad español también ha desmentido el texto y afirma que, de los seis cargamentos de arroz pakistaní que han llegado a España en 2018, ninguno es de la marca 'Dana'.